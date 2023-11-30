Лавров впав в істерику та ганебно осоромився в ОБСЄ: українська делегація пішла з зали

Сєргєй Лавров взяв участь у міністерській зустрічі ОБСЄ у Скоп'є. Українська делегація та інші дипломати не стали слухати його маячню та вчинили демарш.

У четвер, 30 листопада, голова МЗС Росії Сєргєй Лавров спробував виступити в ОБСЄ. Однак представники України та інших країн, наприклад, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, не стали його слухати. Ці дипломати просто вийшли з зали.

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Лавров знову зганьбився

Коли голова МЗС Росії побачив, що українська делегація залишає залу у повному складі, а деякі інші делегації приєднуються до демаршу, він спробував істерично огризатися.

Ви не могли б залишити мене на самоті, будь ласка? Дякую,

– сказав Лавров англійською.

Згодом він перейшов на російську та продовжив виступ. Але на цьому конфуз не завершився.

Демарш під час виступу Лаврова: дивіться відео



Міністр закордонних справ держави-терориста спробував виправдати російську агресію та перекласти всю відповідальність на країни Заходу. Він звинуватив НАТО та Євросоюз у нібито руйнуванні військово-політичного виміру ОБСЄ. Ще Лавров заявив, що ОБСЄ буцімто перебуває на межі прірви. Крім цього він пожалівся на тисячі антиросійських санкцій та сказав, що США та Європа начебто поставили хрест на широкій практичній кооперації між Сходом та Заходом.

Його поставив на місце Ларс Льокке Расмуссен. Голова МЗС Данії назвав заяви російського міністра оманливими та підкреслив, що інші країни не погодяться на спробу Росії розділити Європу на сфери впливу. Він також зазначив, що Росія своїми діями порушила заснований на міжнародних правилах порядок. Крім цього Расмуссен натякнув на своє розчарування Росією та заявив, що спроби країни-агресорки звинуватити інших у власному виборі є прозорими.

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