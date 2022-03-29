Демілітаризація окупантів йде за планом: захисники показали "сміття" ворогів на Херсонщині
29 березня 2022 , 13:24Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
Наші бійці показали демілітаризацію окупаційних військ у Херсонській області. Кажуть, все йде за планом.
Оприлюднили світлини техніки, яку покинули росіяни. У ЗСУ нагадали, що "українське сафарі 2.0" триває.
До речі Понад 1500 загиблих росіян і знищений комбриг: під Харковом окупанти нарощують сили через втрати
До речі, під Харковом наші бійці розгромили 200 окрему мотострілецьку бригаду. Втрати ворога склали понад 1500 військовослужбовців.
Крім того, ліквідували командира – полковника Дениса Курила.
Російське "сміття" на Херсонщині / Фото СтратКом ЗСУ