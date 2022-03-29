Демілітаризація окупантів йде за планом: захисники показали "сміття" ворогів на Херсонщині

29 березня 2022 , 13:24
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Джерело:

СтратКом ЗСУ

Наші бійці показали демілітаризацію окупаційних військ у Херсонській області. Кажуть, все йде за планом.

Оприлюднили світлини техніки, яку покинули росіяни. У ЗСУ нагадали, що "українське сафарі 2.0" триває.

До речі Понад 1500 загиблих росіян і знищений комбриг: під Харковом окупанти нарощують сили через втрати

До речі, під Харковом наші бійці розгромили 200 окрему мотострілецьку бригаду. Втрати ворога склали понад 1500 військовослужбовців.

Крім того, ліквідували командира – полковника Дениса Курила.

Російське "сміття" на Херсонщині / Фото СтратКом ЗСУ

 

Автор: Ольга Музика