Ця ідея не дуже жива, – Зеленський про відведення військ на 15 кілометрів в обидва боки

У рамках обговорення миру в Україні лунали ідеї про створення 30-кілометрової зони розмежування. Президент України вважає, що "неживою" цю ініціативу.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції у Києві за участі лідерів Франції, Британії, Польщі та Німеччини, передає 24 Канал.

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Що Зеленський каже про 30-кілометрову демілітаризовану зону

Володимир Зеленський зазначив, що чув про ідею демілітаризованої зони від медів, різних людей, розвідок. Однак офіційно нічого подібного Київ не пропонував. Президент порівняв це з саперами: коли всі шукають можливість провести з нами ще якийсь експеримент.

Питання демілітаризованої зони в обидва боки по 15 кілометрів – а чому по 15? І з якої лінії ми будемо рахувати, з кордону, з якої контактної лінії... Навіть якщо говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з Херсоном? Це означає, що в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ у Херсоні – у нас не буде Херсона,

– заявив президент.

Він пригадав, що після 2014 року контактна лінія мінялася і було багато припинень вогню, які росіяни і сепаратисти використовували для просування вперед і захоплення українських територій.

Володимир Зеленський каже, що ілюзій, що порушень припинення вогню не буде – але це дуже важливий крок.

"Якщо після цього погодитися на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, такі міста як Херсон, Харків і Суми – у всіх буде начебто мир, а в них буде продовжуватися війна, бо над ними буде літати артилерія. Тому на сьогодні це передчасно про це говорити і ідея на сьогодні нежива", – вказав український лідер.