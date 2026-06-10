У Генштабі чесно відповіли щодо можливості демобілізувати військових

Звільнення військовослужбовців зі служби – це складний процес. Він безпосередньо залежить від темпів призову новобранців до лав Сил оборони.

Про це в розмові з LIGA.net розповів очільник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

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Що кажуть у Генштабі стосовно демобілізації військових?

Андрій Гнатов зазначив, що військово-політичне керівництво розглядає різні варіанти розв'язання проблеми демобілізації. Насамперед ідеться про тих бійців, які безперервно воюють від початку повномасштабного вторгнення Росії або мають багато років вислуги.

Однак генерал наголошує, що масове звільнення захисників з війська наразі неможливе. Адже темпи мобілізації в країні недостатні.

Про демобілізацію зараз не варто говорити детально, щоб не вводити людей в оману й не створювати хибних очікувань,

– підкреслив очільник Генштабу ЗСУ.

Він також зауважив, що процеси мобілізації та демобілізації в Україні взаємопов'язані.

"Що вищі будуть показники призову, то більше можливостей з'явиться для звільнення тих категорій військових, які вже мають на це право", – резюмував Гнатов.

Нагадаємо, раніше командувач НГУ Олександр Півненко висловлював думку, що демобілізація українських військових не відбудеться відразу після завершення бойових дій. Генерал підкреслив, що перед поверненням армії до мирного формату має пройти стабілізаційний період.