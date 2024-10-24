Нардепи хочуть демобілізувати чоловіків 18 – 25 років, але за певної умови

У Раду внесли законопроєкт щодо демобілізації громадян молодших за 25 років Відповідний документ вже подали на розгляд комітету.

У карті законопроєкту під номером 12147 йдеться, що закон стосується мобілізованих чоловіків 18 – 25 років, які мали статус обмежено придатних у воєнний час до того, як цей статус скасували.

Дивіться також Чоловіки старше 50 років підлягають мобілізації: в ТЦК дали остаточне пояснення

Що відомо

Нардепи виступають за те, аби звільняти таких громадян з військової служби в запас, якщо вони не висловлять бажання продовжувати військову службу.

До слова, 9 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років.

Тоді голова Верховної Ради Руслан Стефанчук казав, що людей віком 18-25 років, яких вже встигли мобілізувати, не звільнятимуть від служби. За словами чиновника, це могло б призвести до "обвалу" окремих ділянок фронта.

Нагадаємо, що проти зниження мобілізаційного віку виступив ексголовком Валерій Залужний.

Водночас секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що призовний вік має стартувати принаймні з 20 років. Зараз, каже нардеп, не вистачає саме таких молодих людей.