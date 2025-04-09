Укр Рус
24 Канал Новини України Фактично б ми втратили третину армії, – Сирський про демобілізацію
9 квітня, 15:13
1

Фактично б ми втратили третину армії, – Сирський про демобілізацію

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Олександр Сирський зазначив, що демобілізація військових, які служать з 2022 року, могла б призвести до втрати третини армії.
  • Міноборони розробило механізм ротації, що передбачає відпочинок після 90 днів служби як альтернативу демобілізації.

В Україні давно обговорюють можливість демобілізації для тих, хто воює від самого початку російського повномасштабного вторгнення. Олександр Сирський прокоментував цю ідею.

В інтерв'ю для LB головком зауважив, що наразі у війську перебувають багато людей, які стали на захист батьківщини з 2022 року, передає 24 Канал.

Дивіться також Сирський чітко відповів, що для нього буде перемогою у війні

Сирський про демобілізацію

Генерал нагадав, що минулого року Верховна Рада порушила питання щодо включення у закон про мобілізацію можливість демобілізуватися тим, хто відслужив три роки.

Тоді ми порахували, що у квітні цього року з усієї кількісті угруповання, яке було в нас на фронті, близько 350 тисяч звільнилися б одразу. Фактично ми втратили б третину армії,
– пояснив Сирський.

До слова, Міноборони розробило механізм ротації на фронті, що передбачає декілька місяців відпочинку після 90 днів служби. Федір Веніславський розповів, що це є альтернативою звільненню зі служби чи встановленню чітких термінів служби.