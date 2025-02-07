Війна має просту математику, – Гаврилюк прокоментував демобілізацію в Україні

В Україні тривають дискусії про необхідність демобілізації військових. Ці обговорення лунають зокрема й у стінах Верховної Ради.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка для Укрінформ.

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Чи можлива демобілізація в Україні

За словами Івана Гаврилюка, на годині запитань до уряду у Верховній Раді депутати регулярно ставлять питання щодо демобілізації. Однак, згідно з чинним законодавством, демобілізація проводиться лише після завершення дії правового режиму воєнного стану.

Заступник міністра оборони наголосив, що демобілізація охоплює цілу низку заходів. Адже для того щоб визначити чіткі терміни служби та замінити людей, які зараз виконують завдання на передовій, необхідно створити підготовлений резерв.

Війна має просту математику: потребує нових солдатів, які мають заміняти тих, хто тривалий час на "нулі", поранених чи загиблих. Ми нікуди від цього не дінемося. Ніхто за нас воювати не буде. Треба поміняти на фронті родича, однокласника, сусіда, колегу… Усі мають це розуміти,

– підсумував Іван Гаврилюк.

Раніше заступник міністра оборони вже пояснював, що Уряд розробив законопроєкт про демобілізацію. Однак його відклали до весни 2025 року для доопрацювання механізмів заміни військових після демобілізації.

Водночас, за словами Володимира Зеленського, для повернення військових додому необхідно змусити Росію якнайшвидше завершити війну. Глава держави зазначав, що є запити з питання повернення додому військових, але зараз цього не передбачає закон.