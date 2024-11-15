Мають напрацювати до 18 грудня: що відомо про законопроєкт щодо демобілізації

Міністерство оборони України повинне напрацювати законопроєкт про умови демобілізації вже до 18 грудня. Поки невідомо, які є механізми, і чи будуть взагалі.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко, наголосивши, що питання демобілізації серйозно турбує як військових, так і цивільних.

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Що відомо про законопроєкт щодо демобілізації

Коли навесні ухвалювався закон про мобілізацію, Верховна Рада проголосувала за постанову, яка доручила уряду окремо розробити законопроєкт про звільнення та ротації. Оскільки це турбує і суспільство, і насамперед військовослужбовців на полі бою.

Ми у Комітеті проводили нараду ще, мабуть, у кінці серпня. Ставили запитання: чи робиться, чи не робиться. Там також не було напрацювань або конкретики механізмів,

– розповів Костенко.

Активісти постійно запитували, мовляв, "що із законопроєктом про демобілізацію". Тому Комітет з питань національної безпеки зробив запит в уряд. Міноборони відповіло, що працюють над ним і мають напрацювати до 18 грудня.

Які будуть механізми демобілізації – ніхто не знає, і чи будуть взагалі. Я думаю, навряд чи. Тому просто передаю інформацію, яка натепер є в Комітеті, не говорячи про те, що буде конкретно в цьому законопроєкті, якщо Міноборони все-таки встигне його допрацювати до вказаного терміну,

– зазначив Роман Костенко.

Відомо також, що 13 листопада Комітет з питань національної безпеки підтримав можливість демобілізації для військових, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли на війні. Тепер відповідне рішення повинна ухвалити Верховна Рада. Імовірно, це відбудеться наступного тижня на найближчому засіданні. На думку Костенка, проблем не має бути.

До речі, з 1 грудня бронювання військовозобов'язаних буде здійснюватися лише через Дію, а також проводитиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій.