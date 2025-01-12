Під час повномасштабних воєн не проводилася, – Веніславський про перспективи демобілізації

У світовій історії під час повномасштабних воєн масова демобілізація не проводилася. Однак наразі в Україні діють окремі підстави для звільнення з військової служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю народного депутата, члена оборонного комітету Верховної Ради Федора Веніславського для NV.

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Чи можлива в Україні демобілізація

Федір Веніславський заявив, що варто розмежовувати його суб'єктивну оцінку щодо можливості демобілізації і юридичний механізм чи юридичні підстави.

Розмежовуймо мою суб'єктивну оцінку, яку я постійно висловлюю про те, що під час повномасштабної війни масова демобілізація в світовій історії не проводилася,

– пояснив він.

За словами нардепа, підстави для звільнення з військової служби, які зараз існують в законі про військову службу, і так використовуються в Україні. Він наголосив, що значна частина військовослужбовців щомісяця вже звільняється зі ЗСУ за цими підставами.

Веніславський нагадав, що навесні Комітет "дав завдання" Кабінету Міністрів внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт щодо демобілізації.

Тому я абсолютно не виключаю, що такий законопроєкт буде розроблений Міністерством оборони, буде ініційований Кабінетом Міністрів, і потрапить до парламенту. Але ймовірність його ухвалення – знаєте, це вже питання зовсім інше,

– сказав депутат.

Федір Веніславський підкреслив, що після ініціювання законопроєктів, які можуть послабляти обороноздатність, часто йдуть складні дискусії, зокрема на рівні представництва Міноборони, командування ЗСУ, а також з керівництвами тих чи інших політичних сил, фракцій.