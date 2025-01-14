За яких умов можлива демобілізація військового у 2025 році

Із закону про мобілізацію вилучили пункт про демобілізацію за ініціативи Головнокомандувача ЗСУ. Однак під час воєнного стану в Україні діє низка підстав, згідно з якими військового можуть повернути до цивільного життя.

Про це повідомляє 24 Канал. Можливість демобілізації регулюється пунктом 12 статті 26 Закону України про військовий обов'язок і військову службу.

До теми Новий закон, виїзд за кордон і "бусифікація": що змінилось у 2024 і якою буде мобілізація у 2025

Підстави для демобілізації в 2025 році

Військові фізично не можуть стояти на фронті кілька років поспіль. Частково, але не глобально, цю проблему вирішує ротація. Але окремого закону про демобілізацію, який так необхідний воїнам, немає. Міноборони України розробило його, але для впровадження механізмів заміни військових потрібен певний час.

Попри це повернення до цивільного життя після проходження військової служби можливе, якщо громадянин має документи, які підтверджують підстави для демобілізації. Це може бути:

вагітність – для жінок-військовослужбовців ;

; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує догляду тривалістю, згідно з медичним висновком, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку – для жінок-військовослужбовців ;

; якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років – дружина має право на демобілізацію;

має право на демобілізацію; якщо у військовослужбовця на утриманні є троє та більше дітей віком до 18 років. Це не стосується тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

якщо військовий/військова має дитину (дітей) віком до 18 років, а другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

якщо громадянин є усиновлювачем дитини (дітей), яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років,

якщо військовослужбовець опікується або є прийомним батьком, батьком-вихователем, патронатним вихователем, і має на утриманні дитину-сироту або дитину позбавлену батьківського піклування, віком до 18 років;

якщо військовий виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, у разі відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати;

якщо військовослужбовець утримує повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

якщо громадянн виховує дитину з тяжкими хворобами та потребує паліативної допомоги, але якій не встановлено інвалідність. У цьому випадку умововю є відсутність інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

якщо військовий/військова маєздійснювати постійний догляд за дружиною/чоловіком із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

якщо громадянин повинен здійснювати догляд за дружиною/чоловіком з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у неї/нього III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

якщо військовослужбовець повинен здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини/чоловіка, який є особою з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення такої особи або якщо інші члени сім'ї першого чи другого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком лікарів;

якщо громадянин має постійно доглядати за членом сім'ї другого ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю I або II групи, за умови відсутності інших членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення такої особи.

у випадку, коли є необхідність здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною, за умови що за такою особою не здійснюється піклування (опіка) іншими особами;

якщо близькі родичі військового (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

якщо близькому родичу військового посмертно присвоєно звання Герой України.

Нагадаємо, Закон про демобілізацію мав визначити чіткі терміни служби для воїнів, які захищають Україну на фронті з лютого 2022 року. Однак було вирішено, що для цього розроблять новий законопроєкт, який наразі відклали до весни 2025 року.