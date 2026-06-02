Залежить від 2 факторів: сержант ЗСУ відповів, чи реально зараз провести демобілізацію

Проведення справедливої демобілізації напряму залежить від точних розрахунків Генштабу щодо бійців, яких мобілізували у перших хвилях. До того ж армії не потрібний "сліпий" призов непідготовлених людей з хронічними хворобами, бо це створює додатковий тягар для системи.

Журналіст, сержант ЗСУ Павло Каразін пояснив 24 Каналу, що спеціалісти під час ВЛК мають ретельно оцінювати здоров’я мобілізованих.

Дивіться також: Нові правила бронювання вже затвердили: відповіді на "болючі" питання про відстрочки й зарплати

За яких умов відбудеться демобілізації в Україні?

За словами експерта, треба порахувати скільки людей залишилося у війську, які служать з 2014 чи 2021 років з безстроковими контрактами. Це потрібно, щоб зрозуміти, скільки з них уже отримали обмежену придатність і не знаходяться на бойових позиціях.

Можливо, їхня кількість є настільки незначною, що цих людей можна відпустити додому без втрати боєздатності підрозділу. І так само треба порахувати людей по всіх інших категоріях, які служать з 2022 року. Вкрай важко на пальцях порахувати вплив цих людей на боєздатність українських військ,

– сказав Каразін.

Водночас українська армія потребує людей, бо хтось списується по стану здоров'я, хтось через досягнення 60-річного віку, хтось через хворобу близьких.

"Мобілізація все одно потрібна. Просто питання в тому, щоб вона була якісна. Тому що інколи ВЛК готова визнавати придатними навіть людей з хронічними хворобами або залежностями. Минулого року, коли ми ще ротою були, до нас направили чоловіка, який жодного дня не прослужив. Після БЗВП він рік лікувався за держкошт, хоча на ВЛК визнала його повністю придатним", – пояснив Каразін.

Військовий наголосив, що під час мобілізації потрібно приділяти належну увагу щодо перевірки стану здоров'я майбутніх бійців.

Зверніть увагу! Як зазначив генерал Олександр Півненко, проведення демобілізації можливе лише після завершення активної фази війни. Проте навіть за таких умов звільнення військових у запас не відбудеться одномоментно, оскільки армії та державі знадобиться час на адаптацію та перехідний період.

Що ще відомо про процес мобілізації в Україні?

Уряд оновив правила бронювання військовозобов’язаних, ухваливши відповідні зміни 30 травня. Нововведення мають підвищити прозорість процесу та перекрити лазівки для маніпуляцій із визначенням критичності компаній.

При цьому можливість бронювати персонал для бізнесу зберігається – зміни зорієнтовані на дотримання балансу між фронтом та тилом, аби захист від мобілізації забезпечували економіку та оборону.