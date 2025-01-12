"Підготувати закон можна дуже швидко": Веніславський пояснив, що заважає провести демобілізацію

У Міноборони кажуть, що законопроєкт про демобілізацію розроблений. Однак ще потрібно ще три місяці на опрацювання механізмів, як можна замінити велику кількість людей, які підлягають демобілізації. Федір Веніславський висловився з цього приводу.

Наприкінці грудня ЗМІ писали, що Міноборони України просить Комітет з нацбезпеки відтермінувати підготовку закону про демобілізацію до 18 березня 2025 року. В інтерв'ю "Радіо NV" нардеп Федір Веніславський пояснив, що проблем із підготовкою документу немає. Наразі триває розгляд варіантів, як можна замінити людей на передовій, передає 24 Канал.

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Чому досі не ухвалений законопроєкт про демобілізацію

Посадовець зауважив, що про механізми заміни людей відбуваються постійні дискусії на рівні Ради з представниками Міноборони і ЗСУ. Зараз триває аудит ефективності використання наявних військових підрозділів.

Нардеп нагадав, що кількість Збройних сил України – це приблизно один мільйон людей. Причому безпосередню участь у бойових діях бере менш ніж половина з цієї чисельності. І десь декілька сотень тисяч людей перебувають на передньому краї.

Тому, каже Веніславський, насамперед йдеться про можливість залучення до бойових дій тих підрозділів, які перебувають в тилу, чи аудиту, наскільки ефективно вони використовуються. Також обговорюється питання щодо удосконалення залучення до війська через рекрутингові механізми.

Я вважаю, що очікувати масового звільнення з військової служби військовослужбовців навряд чи варто, навіть протягом наступних трьох місяців,

– наголосив Веніславський.

Нардеп зауважив, що також тривають переговори ізь партнерами щодо надання інноваційних зразків озброєння, які дозволять без кількісного збільшення війська дозволять звільняти території.

Веніславський підсумував, що демобілізація – це комплексна проблема, яку намагаються вирішити на різних рівнях.

До слова, нардеп нагадав, що під час повномасштабних воєн масова демобілізація не проводилася, а в Україні вже є підстави для звільнення з військової служби.