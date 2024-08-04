Демобілізація з армії під час воєнного стану можлива: за яких умов

Наразі демобілізація в Україні не проводиться. оскільки новий закон про мобілізацію не передбачає такої можливості.

Однак під час воєнного стану це можна здійснити, якщо для цього є підстави, визначені законодавством.

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Як можна звільнитися зі служби

За статтею 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", є низка підстав, які передбачають дозвіл на звільнення з армії під час воєнного стану:

за станом здоров'я;

якщо військовослужбовець досяг граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров'я;

якщо є обвинувальний вирок суду, який набирає законної сили й передбачає покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі;

при звільненні з полону;

якщо скорочуються штати або проводяться організаційні заходи – у разі неможливості їх використання на службі (для вищого офіцерського складу);

якщо військовослужбовця призначено (або обрано) на посаду чи він перебуває на посаді судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя;

за сімейними обставинами.

Звільнення з армії за станом здоров'я можливе за однією з трьох умов, які визначає ВЛК після огляду військовослужбовця:

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасова непридатність до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців;

за наявності інвалідності – якщо військовослужбовець не висловив бажання продовжувати військову службу.

Якщо у військовослужбовця було виявлено важку хворобу, то йому призначають лікування з обстеженням через установлений час, а сам він має право на звільнення за станом здоров'я.