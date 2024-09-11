Демографічна катастрофа: народжуваність у Росії впала до мінімуму за 25 років

Народжуваність у Росії впала до мінімуму за останні 25 років. Третина росіян вирішила поки не заводити дітей через війну та політику Кремля

Близько третини росіян, які раніше замислювалися про народження дитини, вирішили поки що відмовитися від цієї ідеї, пишуть у російських ЗМІ із посиланням на опитування, інформує 24 Канал.

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Вторгнення в Україну негативно впливає на демографію у Росії

Експерти провели опитування серед російських громадян репродуктивного віку, які до початку війни в Україні мали намір завести дитину. Однак, до травня 2023 року від подібних планів, згідно з отриманими даними, повністю відмовилися 9,5% респондентів. 6,3% опитаних відклали народження дітей на один-два роки, ще 14,8% – на невизначений термін.

60,2% учасників опитування у травні 2023 року повідомили, що не змінили своє рішення навіть після "початку кризи" в Росії. Інші 9,2% респондентів захотіли народити дитину раніше.

Цікаво. Дослідники вказали значну роль психологічних чинників у зміні планів росіян народження дітей. Ті, хто вирішив відкласти цю подію, як причини називали тривогу і страх, а також незгоду з курсом країни.

Росіяни, які повністю відмовилися від народження дітей, пояснювали це фізіологічними обмеженнями або ставленням до політики Кремля. Додатковими факторами респонденти називали фінансові та економічні.

Нагадаємо, що кремлівські телеграм-канали намагаються відвести увагу від вторгнення своєї армії та пишуть, нібито спад народжуваності в Україні пов’язаний напряму із недовірою до влади та відсутністю перспектив у державі.