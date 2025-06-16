Летить до свого фіналу, – ексміністр сказав, що чекає Росію у найближчому майбутньому

Нинішня Росія має набагато більші проблеми, ніж економічні. Наприклад, однією з ймовірних катастроф зараз є демографічна ситуація, яка може призвести до жахливих наслідків.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що багато сімей в країні-агресорці не хочуть мати дітей, а міста все більше захоплюють мусульмани. Крім того, в Росії з кожним днем зростає загроза від південного сусіда.

Дивіться також "Вороги отримали сигнал щодо здоров'я Путіна": його охорону посилили, – ЗМІ

"Мусульмани, Китай та розпад режиму"

За словами дипломата, хоч СРСР давно розпався, сучасна країна-агресорка досі дуже до нього подібна та наслідує його стратегії. Ймовірно, що Росія може розпастись так само як її "попередник".

Тенденція в Росії летить на всіх парах, летить до свого фіналу. Путін зрозумів це за довго до початку цієї війни і вирішив, що єдиний спосіб тримати Росію на плаву – це повернути колесо історії,

– наголосив він.

Огризко пояснив, що рівень маразму в Росії зараз зашкалює – російські депутати хочуть видавати матеріальну допомогу вагітним школяркам, які ще не є повнолітніми. Все це через те, що головною проблемою Кремля є навіть не ціни на нафту, а демографічна катастрофа.

Крім цього, в країні-агресорці зашкалює рівень мусульман, водночас молоді російські сім'ї не хочуть народжувати дітей. Люди іншої віри мають права жити в інших країнах та проводити урочистості на власні свята, але це означає, що демографічна ситуація для так званого "слов'янського" населення стає абсолютно іншою.

Росія в теперішньому вигляді довго не протягне. Мусульманські регіони усвідомлять, що можуть прожити без Москви – бо не біля столиці видобувають найбільше вугілля чи нафти. Якщо Татарстан, Кавказ, Далекий Схід зрозуміють, що можуть жити без колоніального центру в Москві – вони приймають політичні рішення,

– сказав дипломат.

Він додав, що демографічна ситуація є лише однією з масштабних проблем Росії. Наприклад, ще одна – її територія. Влада не має достатньо людей, щоб вони змогли осягнути всю країну та керувати нею. Я мінімум, мовиться про прикордонників та незаселені віддалені райони.

"Вони є легкою здобиччю для тих, хто є поряд. Великий гравець є на Півдні – я натякаю на китайський фактор. Китай може реалізовувати свої давні плани відвоювання своїх китайських територій. Як тільки це почнеться навіть з анклаву, далі буде ефект доміно", – додав Огризко.

До речі, професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США Пітер Єльцов висловив думку про те, що путінській системі залишилося максимум 30 років. Зараз у Росії немає сили, яка могла б її стримувати чи об'єднувати. Вся система влади в країні побудована навколо однієї особи.