Через демографічну кризу в Росії пропонують карати неодружених чоловіків, – СЗР

Демографічна криза в Росії загострюється – зниження народжуваності, старіння населення та висока смертність створюють серйозну загрозу для країни. Це штовхає владу до радикальних і суперечливих заходів для вирішення соціальних проблем.

Зокрема, покарання неодружених чоловіків, які не намагаються створити сім'ю. Про це в четвер, 24 липня, повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, передає 24 Канал.

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Що відомо про демографічну кризу у Росії?

За даними розвідників, депутати Госдуми розглядають пропозицію так званих активістів щодо внесення неодружених чоловіків, що не роблять спроб створити сім'ю, до "чорного списку МВС". Їх можуть карати виправними роботами або відправленням на війну у випадку відсутності побачень упродовж 3 місяців.

Також відчутна провальна міграційна політика. Росія залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії та інших регіонів – для ліквідації дефіциту робочої сили. Однак країна-агресорка прагне використовувати їх для поповнення своїх військових лав у війні проти України.

Відсутність ефективної інтеграційної політики, зростання ксенофобії та дискримінаційні практики лише ускладнюють проблему,

– зазначають у СЗР.

Ще однією тенденцією є залучення неповнолітніх до роботи у військово-промисловому комплексі, зокрема до виготовлення БпЛА.

Такі практики свідчать про деградацію соціальних стандартів і пріоритетів держави, яка вдається до примусу й репресій та ставить військові цілі вище добробуту своїх громадян,

– підсумовують розвідники.

Нагадаємо, раніше російська федеральна служба державної статистики припинила публікувати дані про народжуваність і смертність.