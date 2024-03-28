Закінчиться війна – буде "бум", – Зеленський про демографічну ситуацію

Володимир Зеленський вважає, що після війни українців очікуватиме демографічний "бум". На його думку, "найбільший стимул – безпека".

Також він вважає, що на ситуацію може вплинути підсилення ППО. Про це президент заявив під час зустрічі зі студентами Сумського державного університету.

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Збільшення народжуваності в Україні

Зеленський висловив думку, що після закінчення війни на Україну очікує демографічний "бум". Під час зустрічі зі студентською спільнотою Сумського державного університету він наголосив, що безпека є найважливішим фактором стимулювання народжуваності.

Я думаю, найбільший стимул – це безпека. Що далі з дитиною, що робити, і треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, вони допомагають, але вони не стимулюють у час війни саме народження. Допомогу – так. Але народження, мені здається, тільки в безпеці,

– пояснив президент.

Зеленський підкреслив необхідність наявності укриттів у школах та садках, а також розвитку протиповітряної оборони.

"Тобто є те, що загалом повинна робити держава з партнерами, – це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи, і це множити, множити щоденно, і інформувати суспільство про це", – зауважив глава держави.

Він висловив впевненість, що після завершення конфлікту в Україні народжуваність зросте, оскільки люди будуть повертатися і будуть впевнені в майбутньому своєї країни.

Президент також згадав про країни, які впроваджували програми для підвищення народжуваності в умовах зменшення чисельності населення. Він висловив думку, що можливо буде потрібно додаткові програми для стимулювання народжуваності в майбутньому.

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