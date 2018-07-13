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Демократи у Конгресі США вимагають у Трампа скасувати зустріч з Путіним: озвучено причину

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Демократи у Конгресі США вимагають у Трампа скасувати зустріч з Путіним
Демократи у Конгресі США вимагають у Трампа скасувати зустріч з Путіним / Фото з відкритих джерел

Після того, як Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори американського президента у 2016 році, демократи у Конгресі США закликали Трампа скасувати запланований саміт з Путіним.

Про це повідомив телеканал CNN.

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"Президент Трамп повинен скасувати свою зустріч з Володимиром Путіним, поки Росія не прийме переконливих і прозорих кроків, щоб довести, що вони не втручатимуться в майбутні вибори. Радісне рукостискання з Володимиром Путіним одразу після цих обвинувачень буде образою для нашої демократії", – заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

В свою чергу конгресвумен Ненсі Пелосі, яка очолює демократів у Палаті представників, заявила, що в нинішніх умовах відносини з росіянами повинні бути жорсткішими.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

 

Теги: Новини політики Новини США Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
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