Демократія працює, – нардеп про засідання антикорупційного комітету за участі Резнікова

24 січня відбулось засідання антикорупційного комітету щодо скандалу із закупівлями продуктів для військових за завищеними цінами. Відомо ключові висновки та результати комітету.

Про них розповів народний депутат Ярослав Юрчишин, зауваживши, що публікує лише те, що не становить держаної таємниці. Засідання пройшло за участі міністра оборони Олексія Резнікова, представників міністерства, НАЗК, НАБУ та Рахункової палати.

Увага Це інформаційна атака під штучним приводом, – Резніков про скандал у Міноборони

Ключові висновки:

відповідальний за закупівлі Богдан Хмельницький був відсторонений від посади у грудні 2022 року і звільнений у 20 числах січня 2023 року;

наразі контракти на харчування військових на 2023 рік ще не діють, постачання здійснюється за параметрами 2022 року. Оскільки в контрактах було виявлено велику кількість неточностей, вони проходять перевірку та експертизу;

сферу закупівель перевіряє і Державна аудиторська служба (за запитом Міністра) і планує перевіряти Рахункова палата (за запитом голови комітету Анастасії Радіної);

правоохоронні та антикорупційні органи задоволені співпрацею з міністерством по розслідуванню цих справ.

у Міноборони шукатимуть оптимальний об'єм відкриття інформації через Прозорро, який не буде становити небезпеки для оборони, але гарантуватиме підзвітність.

"Зміна системи, а не лише кадрів": що відбулось

Нардеп зауважив, що поки Хмельницький очолював департамент, питання були. Через це НАЗК навіть склало адміністративний протокол.

За словами нардепа, після скандалу відбулась не лише зміна кадрів, а й зміна системи, що свідчить про те, що демократія в Україні – працює.

То ж демократія працює. Важлива не лише зміна кадрів, що вже відбувається, а й зміна системи. Щоби жоден кадр не міг нею зловживати,

– зауважив Юрчишин.

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