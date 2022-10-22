Тріщина між Кремлем та армією дійшла до дна, – Яковенко про "вихід" Путіна до мобілізованих

Путін 20 жовтня перевірив підготовку мобілізованих росіян до війни. Це було потрібно диктатору, аби показати себе у вигідному світлі, насамперед перед армією.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, візит очільника Кремля на полігон у Рязанській області був елементом піару.

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Адже диктатор не показувався поряд з російськими військовими протягом 8 місяців війни проти України.

Кожен піариться, як може. Путіну був потрібен якийсь піар, демонстрація того, що він – живий, адже з цього приводу теж лунали сумніви,

– сказав Яковенко.

Путін наслідує Кадирова

На думку російського журналіста, диктатор також намагається наслідувати керівника тікток-військ Рамзана Кадирова. Той у пориві "войовничості" навіть розповідав казки про те, що відправив своїх синів на фронт.

Путін наслідує Кадирова. Він намагається створити імідж "батька-командира", "батька нації". Однак поки що виходить не дуже вдало,

– зауважив опозиціонер.

Головна загроза для путінського режиму

Яковенко додав, що скільки б російський диктатор не намагався створити видимість близькості до російської армії, насправді йому ніхто не вірить. Адже головним ворогом Путіна зараз є не Україна, а саме російські війська. Причому ним незадоволені навіть у російському Генштабі.

Зараз тріщина між Кремлем та армією Росії дійшла до самого низу. Мобілізація, яку оголосив Путін, показала, що людей відправляють на фронт без екіпірування та належного навчання. Іноді мобілізованих просто кидають у полі, залишаючи без жодних можливостей для виживання,

– наголосив журналіст.

Він зазначив, що через таку ситуацію серед російських військових все більше проявляється ненависть та обурення власним керівництвом. Яковенко додав, що це і є головною загрозою для путінського режиму.

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