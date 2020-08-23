За останні 6 років наш прапор набув особливого значення. Це вже символ не лише держави, а й гідності. Синьо-жовтий стяг всюди: на передовій, на будинках та на закордонних курортах.

Що означає державний прапор для українців – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Прапор має значення: Українські політики привітали з Днем Державного стяга

В Києві, біля Батьківщини-Матері, встановили найбільший в Україні флагшток. Синьо-жовтий прапор з Печерських пагорбів виднітиметься з будь якої точки столиці і вдень, і вночі.

Заввишки споруда 90 метрів. Її вага – 32 тонни. Маленькі копії цього грандіозного стягу має в себе вдома чи не кожен українець.

Киянка Алла: Ми в такий важливий день піднімає прапор вдома і ставимо.

Киянка Лідія: невеличкий прапор обов'язково є вдома.

Киянка Наталя: у мене на підвіконні квітка і 2 прапорці.



Найбільший прапор в Україні / Фото пресслужба Київської міської ради

Значення українського прапора для військовослужбовців

За український стяг наші захисники боролись й борються нині. Вони віддають життя за незалежність, яку символізує прапор. Цікаво, що прапор є своєрідним маяком для бійців на передовій.

Так вони бачать хто володарює на позиціях. Якщо вдалині майорить синьо-жовтий колір – земля українська. Військовослужбовець ЗСУ Олексій Годзенко розповів, що український прапор – це важливий символ нашої держави, тому у них він завжди на однострої.

Проте коли війна приходить і кров потрапляє на жовто-синій, він стає червоно-чорним. Тому саме такий прапор можна часто побачити в українських воїнів,

– пояснив він.

Історія українського стяга

Вперше прапор України внесли до Верховної Ради 24 серпня 1991 року. До того дня прокомуністична більшість у парламенті всіляко перешкоджала появі синьо-жовтого прапора у будівлі Ради.

У 1991 році вперше до зали Ради внесли синьо-жовтий прапор: відео

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наш прапор викликає радість та гордість, він завжди супроводжує нас в історичні для країни моменти.

До теми Весь світ знає, що синій і жовтий – це свобода, – Зеленський привітав з Днем Прапора

Свято Дня Державного Прапору трансформується щороку. На додачу до офіційних заходів відбувається все більше флешмобів, конкурсів та челенджів.