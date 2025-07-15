Її не подарували, її доводилося виборювати, – Буданов привітав українців з Днем Державності

У вівторок, 15 липня, Україна відзначає День Державності та День хрещення Київської Русі – України. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов звернувся до українців з нагоди цього свята.

Він наголосив, що державність нашій країні не була подарована – її завжди доводилося виборювати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Кирила Буданова.

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Як Буданов привітав з Днем Державності?

Очільник розвідувального управління зазначив, що українці – спадкоємці державної традиції, яка почалася з Хрестителя Київської Русі – Володимира Великого, "кувалася у горнилі визвольних змагань, пережила всіх гнобителів та врешті утвердила національну державу нашого народу".

Державність не була нам подарована – її завжди доводилося виборювати. Сьогодні ми продовжуємо захищати нашу країну в полях і лісах, у морі та в небі,

– підкреслив Буданов.

Він наголосив, що наш противник добре розуміє значення української ідентичності й саме тому століттями намагається її знищити голодом і заборонами, таборами і тортурами.

"Попри репресії та утиски покоління наших предків пронесли крізь віки українську культуру та ідентичність. Понад те, зберегли для нас ідею незалежної, соборної держави українців. Час цієї ідеї врешті настав", – наголосив глава ГУР.

Він підкреслив, що сьогодні, як ніколи, важливо пам'ятати: ніхто не збереже Україну за нас.

Майбутнє української державності залежить від нашої рішучості, єдності та готовності діяти,

– наголосив Буданов.

Він підкреслив, що нашу боротьбу підтримує вільний світ, але тільки ми можемо завершити війну перемогою.

"Історія покладає на нас величезну відповідальність – бути тим поколінням, яке зламає хребет імперській гідрі й забезпечить Україні справжню, непорушну незалежність. Це не лише наш обов’язок. Це – честь", – резюмував очільник ГУР.

Нагадаємо, президент Зеленський також звернувся до українців з нагоди Дня державності. Він наголосив, що цей день – про зв'язок, про всі етапи українського державотворення і про те, що об'єднує десятки поколінь тих, хто жив тут тисячі років тому.