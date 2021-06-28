Конституції – 25: політики, військові та державні відомства привітали українців зі святом

В Україні святкують 25-річчя Конституції. Документ ухвалили 28 червня 1996 року, відтоді у ньому відбулось багато змін. Однак завжди є найголовніші слова – суверенність, цілісність та недоторканність держави.

У соцмережах активно вітають одне одного зі святом. Привітання від українських політиків та відомих діячів та державних установ – читайте далі у матеріалі.

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Представництво ЄС в Україні

Відомство оприлюднило привітання з Днем Конституції на своїй сторінці у фейсбуці. Там зазначили, що 28 червня – знакова дата, яка нагадує про віддавна усталені конституційні традиції України – вірну ознаку її приналежності до Європи.

"Ми продовжимо підтримувати реформи, що мають на меті твердо закарбувати їх в політичній, правовій та економічній системі України. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, закріплених у її Конституції", – написали у дописі.

Міністерство оборони України

Міноборони оприлюднило відеопривітання 831 бригади тактичної авіації. Військові процитували різні фрагменти статей з Конституції України. Зокрема, мовили про суверенітет, цілісність і недоторканність держави.

Привітання з Днем Конституції від 831 бригади тактичної авіації: відео

Верховна Рада

На сторінці ВР написали, що за 25 років з моменту ухвалення Конституція зазнавала змін, але є принципи, які залишилися та повинні бути незмінними. Зокрема, це верховенство права, свобода та демократія, повага до прав та свобод людини.

"Дотримуватися їх повинні всі, незважаючи на посаду чи соціальний статус. Лише так ми зможемо побудувати успішну та процвітаючу державу", – зазначили у дописі.

Політики та відомі діячі

• Микола Тищенко

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко у телеграмі зазначив, що прийняття Конституції 25 років тому стало новим етапом для демократичного розвитку країни.

"У Конституції України закріплені суверенітет і територіальна цілісність. Тож єднаймося для їх збереження. Зшиваймо Україну разом! Бажаю всім миру, добробуту та справедливості", – закликав нардеп.

• Тарас Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадав у фейсбуці про те, що лише з 12 разу парламентарям вдалося закріпити у Конституції норму, відповідно до якої державна мова в Україні – українська.

"Пам'ятаймо, захищаючи символи нашої ідентичності – Конституцію, мову, синьо-жовтий прапор і тризуб, наші кордони, – ми творимо сьогодення та вибудовуємо майбутнє", – наголосив Кремінь.

• Митрополит Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України закликав шанувати права та свободу, але не забувати також про обов'язки і відповідальність за все, що робимо.

"Нині Україна проходить чи не найважче за часи своєї незалежності випробування війною. Нам, як ніколи, зараз потрібна єдність, чіткість, послідовність і справедливість Закону", – зазначив митрополит.

• Руслан Хомчак

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив привітання Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Він наголосив, що необхідно пам'ятати та шанувати подвиг тисяч наших братів і сестер, які віддали життя за нашу свободу і незалежність. За його словами, ЗСУ виконали свій конституційний обов'язок, ставши на захист держави у 2014 році.

• Людмила Денісова

Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова зауважила, що військова агресія на Сході України, тимчасова окупація українських територій та пандемія COVID-19 поставили під загрозу реалізацію прав, гарантованих Конституцією. Однак Україна зможе повернути мир, якщо відбудеться консолідація всіх сил.

• Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України повідомив про покладання квітів до монумента Пилипу Орлику. Також він наголосив, що ухвалення Конституції стало однією з подій, які назавжди змінили Україну.

"Ті основоположні принципи, які визначає Конституція України, допомагають нам тримати курс незалежної, суверенної, демократичної, європейської держави", – додав прем'єр.

День Конституції України: коротко