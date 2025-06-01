Захищаємо кожну статтю: бійці привітали з Днем Конституції щирим роликом
- В Україні 28 червня відзначають День Конституції, і бійці 5 ОШБр привітали українців зі святом, підкресливши важливість Конституції як фундаменту держави.
- Захисники наголосили, що принципи свободи, гідності та незалежності захищаються зброєю, і запевнили у захисті кожної статті Конституції та кожного метра країни.
В Україні щороку 28 червня відзначають День Конституції. Захисники з 5 ОШБр привітали українців зі святом, згадавши деякі статті.
Про це пише 24 Канал із посиланням на 5 окрему штурмову Київську бригаду.
Дивіться також Ухвалена за ніч та є однією з найдемократичніших у світі: 6 фактів про Конституцію України
День Конституції України
Захисники підкреслили, що Конституція – це фундамент нашої держави. У День Конституції були закладені принципи свободи, гідності та незалежності.
Сьогодні ці принципи захищаються не лише словами, а зброєю. Бійці 5 штурмової бригади стоять на передовій, аби кожен пункт Основного Закону мав силу й цінність в кожному куточку української землі,
– зазначили захисники.
Привітання з Днем Конституції від бійців 5 ОШБр: дивіться відео
Військовослужбовці згадали про статті Конституції та запевнили, що захищають кожну з них та кожний метр нашої країни.
"З Днем Конституції, Україно. Разом – до перемоги", – підсумували захисники.