Захищаємо кожну статтю: бійці привітали з Днем Конституції щирим роликом

В Україні щороку 28 червня відзначають День Конституції. Захисники з 5 ОШБр привітали українців зі святом, згадавши деякі статті.

Про це пише 24 Канал із посиланням на 5 окрему штурмову Київську бригаду.

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День Конституції України

Захисники підкреслили, що Конституція – це фундамент нашої держави. У День Конституції були закладені принципи свободи, гідності та незалежності.

Сьогодні ці принципи захищаються не лише словами, а зброєю. Бійці 5 штурмової бригади стоять на передовій, аби кожен пункт Основного Закону мав силу й цінність в кожному куточку української землі,

– зазначили захисники.

Привітання з Днем Конституції від бійців 5 ОШБр: дивіться відео

Військовослужбовці згадали про статті Конституції та запевнили, що захищають кожну з них та кожний метр нашої країни.

"З Днем Конституції, Україно. Разом – до перемоги", – підсумували захисники.