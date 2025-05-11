Мамулю, не переживай, я поїв, – Зеленський зворушливо згадав маму у зверненні

Україна традиційно відзначає у другу неділю травня День матері. Цьогоріч це свято припало на 11 травня, і до привітань також долучився президент Зеленський.

Він зворушливо згадав свою маму у традиційному вечірньому зверненні, передає 24 Канал.

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"Я поїв, усе нормально"

З-поміж актуальних питань щодо припинення вогню та мирних переговорів, президент Зеленський згадав про "ще одне, дуже важливе".

"Ми всі сьогодні кажемо "дякую" нашим мамам – дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини, і за те, що кожен з нас завжди й за будь-яких умов дитина, поки є мама", – сказав він.

Глава держави також звернувся до своєї мами.

Мамо, дякую тобі! Мамуль, не переживай – я поїв, усе нормально,

– додав він.

Насамкінець президент наголосив, що пишається нашими людьми.

До слова, також привітали своїх мам українські військові. Вони опублікували у мережі зворушливі фото та відео.