Йому вже 74 роки: політолог спрогнозував, скільки ще Путін перебуватиме при владі в Росії

Росія завдала чергового масованого удару по Україні в день народження диктатора Путіна. Він старіє, і все, що тільки й може зробити – тероризувати українців.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко. За його словами, вже давно видно, що диктатор Путін перебуває в неадекватному стані. Зараз він відверто насолоджується ударами по Україні.

Скільки ще залишилося Путіну?

За словами експерта, Кремль остаточно перейшов до відвертого терору, оскільки окупантам не вдається досягти успіхів безпосередньо на полі бою.

Приурочувати масовану атаку по Україні до дня народження свого – це вже дуже серйозний показник істерії, бо йому не вдається демонструвати остаточну силу. Це такий елемент істерики,

– наголосив Чаленко.

Окрім ударів по українських містах, Росія намагається провокувати напругу й за межами України. Буквально днями ворог вдарив по цивільних суднах біля Румунії та Болгарії. Також до Латвії намагалися пробитися невідомі особи в масках. Путін вже давно зійшов з глузду, але втрачати владу не хоче.

Скільки ще Путін перебуватиме при владі: дивіться відео 24 Каналу

Диктатор розраховує триматися за владу до кінця свого життя. Він навіть проєктує плани на десятиліття вперед.

Нещодавно диктатор переконував, що не збирається нападати на Європу. Він навіть згадав про 2050 рік. В теорії він ще може до 2036 року перебувати при владі. Все показує, що Путін хоче залишатися при владі максимально довго. Очевидно, до кінця свого земного шляху,

– зауважив Чаленко.

Додамо, з 6 на 7 жовтня Росія провела чергову масовану атаку по Україні. Ворог вдарив як балістичними, так і крилатими ракетами. Також ворог запустив 130 ударних безпілотників. Сили ППО станом на 9 ранку 7 жовтня придушили або знищили 5 балістичних ракет, 39 крилатих ракет та 117 безпілотників.