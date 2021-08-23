На День Незалежності оголосили штормове попередження: які регіони накриє негода
Джерело:телеграм-канал ДСНС
В Україні оголосили штормове попередження. Рятувальники застерегли, що на День Незалежності західні регіони знову охопить негода.
У ДСНС попередили, що 24 серпня на Заході будуть грози, подекуди шквали. При цьому, вітер там сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.
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Через це у низці регіонів оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Це означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. Тож українцям рекомендують бути уважними обережними, якщо доведеться виходити з дому.
Потужні зливи та І рівень небезпечності прогнозують на:
- Львівщині;
- Волині;
- Рівненщині;
- Житомирщині.
Прогноз погоди на 24 серпня / Карта Укргідрометцентру
Підняття рівня річок на Прикарпатті та Львівщині
Крім цього, рятувальники попередили про пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,2 метра на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра. Водночас у мiсцях проходження потужних злив можливе й формування значного мiсцевого та схилового стоку.Зверніть увагу! Синоптикиня Наталка Діденко раніше розповіла, що День Незалежностіу у Києві буде сонячним. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів.