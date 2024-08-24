Прем'єрка Литви українською мовою привітала країну з Днем Незалежності

У суботу, 24 серпня, в Україні відзначають 33-й День Незалежності. З нагоди свята до Києва прибула прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте.

Литовська посадовиця під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України на Софіївській площі звернувся до нашого народу українською мовою. Що говорила Шимоніте, передає 24 Канал.

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Звернення Шимоніте українською

Інґріда Шимоніте зазначила, що дня неї велика честь і велика радість у День Незалежності бути з народом України.

Як і весь цивілізований світ, захоплююсь вами і щиро вам вдячна. Адже, захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте і нас усі. Мою батьківщину Литву, Європу і весь демократичний світ. Дякую вам. Бажаю вам віри, стійкості і, звісно, перемоги,

– каже політикиня.

Литовська прем'єрка сказала, що сподівається і вірить, що день перемоги обов'язково настане. Вона бачить його святкування в українському Криму і в вільному, гордому Маріуполі. Шимоніте очікує, що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудують Донецьк та Луганськ, що українські діти повернуться у свої домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині. Одного дня вони обіймуть своїх близьких, хоробрих українських захисників і захисниць, які повернуться з передової та з полону.

"Що ми разом станемо свідками вироків для усім, хто здійснював нелюдські воєнні злочини проти українського народу і держави. І для кожного, хто видавав варварські накази. Що перемога України і міжнародний трибунал принесуть чесний і стійкий мир для України і для нашого спільного дому – Європи", – сказала прем'єрка.

Шимоніте вказала, що Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети. Країна продовжуватиме робити усе, аби наблизити українську перемогу.

"Перемогу світла над темрявою. Перемогу добра над злом. Перемогу вільних людей. Яку святкуватимемо разом. Зі світлом, з газом і без р*сні. Слава Україні", – сказала Інґріда Шимоніте.