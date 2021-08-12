"Совковість" в минулому: на День Незалежності відмовляться від радянських традицій

На параді до Дня Незалежності України планують відмовитись від радянських традицій об'їзду військ. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

Він поспілкувався із військовими. Таран задоволений стройовим навчанням військових, які "відшліфовують" новий стройовий крок.

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Відмова від радянщини на День Незалежності

За його словами, на річницю Незалежності Україна відходить від радянської організації парадів.

Залишаємо "совковість" у минулому,

– наголосив Таран.

У 2021 році, як відзначив міністр, військовий парад організовуватимуть на Хрещатику не так, як раніше. Зокрема вперше не буде об'їзду військ, привітання окремо кожної коробки.

"Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності НАТОвським стандартам", – зауважив Таран.

Участь у параді візьмуть 5 тисяч осіб

Загалом у військовому параді візьме участь приблизно 5 тисяч представників сектору безпеки й оборони. Більша частина військових, як він відзначив, є учасниками бойових дій.

Відомо, що на параді не буде важкої техніки, яка могла б зашкодити дорозі.

Таран наголосив, що кожного, хто крокуватиме Хрещатиком на День Незалежності, відзначать пам'ятним нагрудним знаком "Учасник параду".

Відзначимо, що раніше Міноборони показало репетицію параду до Дня Незалежності. В мережі з'явились фото і відео з репетиції.