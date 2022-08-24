Замість салютів – вибухи, замість параду – мобілізація: як українці наближають день перемоги

Сьогодні – День Незалежності нашої України. І 182 день війни (повномасштабної – 24 канал) проти супостата з росії.

Свято під тінню війни

Замість салютів у небі ми маємо вибухи від снарядів. Замість парадів – мобілізацію. Замість святково одягу – військові однострої.

Варте уваги Пів року війни в Україні: що змінилося для російських окупантів

ЗСУ , територіальна оборона, медпрацівники, надзвичайники, комунальники, кухарі – робота абсолютно кожного наближає нас до перемоги.

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Кожен з нас – переможець

Ми як Полтавська обласна рада розміщуємо евакуйованих людей, одягаємо та обладнуємо військових, залучаємо гуманітарну допомогу. Ми – не наляканий тил, ми – активний другий фронт.

Схиляю голову перед усіма, чиї життя забрали кляті окупанти. Дякую кожному жителю Полтавщини, кожному українцеві за посильний внесок у нашу спільну перемогу. Вітчизна – це не хтось і десь, кожен із нас – Україна. Борімося – поборемо!

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