Зеленський відповів, чи буде ще один День Незалежності під час війни

В Україні День Незалежності. Напередодні президент відповів, чи доведеться ще раз відзначати це свято в умовах війни.

Українці не мають іншого виходу, тому продовжують боротися за свою свободу та незалежність. Про це на пресконференції 23 серпня заявив глава держави, передає 24 Канал.

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Ми боремося за своє

Президент зазначив, що українці не мають іншого вибору, окрім як боротися і відстоювати свої території. Глава держави хотів би, щоб під час деокупації Україна втрачала менше своїх людей і відстоювала свою землю дипломатією.

У нас просто немає іншого виходу, бо ми боремося за своє, а у нас його не багато – у нас одна країна. Тому я не можу сказати, чи буде у нас третій День Незалежності під час війни,

– підкреслив український лідер.

Володимир Зеленський додав, що День Незалежності є важливим державним святом. Водночас наголосив, всім варто пам'ятати, що воно дається тяжко.

"Це важливий день, це державне свято, це найважливіший день – це День Незалежності. І той, хто зараз в окупації, повинен знати це і пам'ятати, що неважливо хто і в якій формі ходить в Криму, якщо для тебе це важливий день, якщо ти віриш, що повернеться Україна, то, будь ласка, також борись", – підкреслив глава держави.

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Зверніть увагу! Президент розповів, що українські захисники просуваються одразу на кількох напрямках фронту. Наші воїни продовжують йти вперед. Головна причина уповільнення контрнаступу – мінні поля.

Однак, наголосив президент, найголовніша тенденція – це постійний рух вперед, потроху, але у правильному напрямку.