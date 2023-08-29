У пам'ять про них приносили соняхи: ексклюзивний фоторепортаж з виставки "Воїни Світла"

В Україні 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. На честь цього у Києві відкрили фотовиставку "Воїни світла", де показали загиблих героїв.

Ця експозиція проходить на Софіївській площі української столиці. Туди ж усі охочі могли принести квіти, щоб вшанувати пам'ять полеглих героїв України, пише 24 Канал.

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Як пройшло відкриття виставки "Воїни Світла"

Виставку "Воїни Світла" організувала громадська організація "Серце нАЗОВні", яку створили родини загиблих захисників України. На ній показали історії полеглих військових нашої держави, які брали участь в бригаді "Азов", а також 3 штурмовій бригаді.

Однією з організаторок виставки також була і Катерина Прокопенко, дружина відомого командира "Азову" – Дениса Прокопенка "Редіса".

Саму експозицію урочисто відкрили об 11 годині військові з "Азову", а також рідні загиблих воїнів. На виставці розміщені кілька десятків банерів з портретами українських військових та їхніми історіями життя.

У Києві прийшло відкриття виставки "Воїни Світла" / Фото 24 Каналу

Окремою експозицією є металеве серце, в яке помістили лампадки та квіти, зокрема, соняшники. Саме ця квітка є символом пам'яті про полеглих захисників нашої держави.

На виставці було також багато прапорців з надписом "Азов. Маріуполь 2022" і блакитно-жовті кульки.

Люди приносили квіти до портретів полеглих захисників / Фото 24 Каналу

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Що казали очевидці, які відвідали цю виставку

Попри палюче сонце та неймовірну спеку, українці прийшли на виставку, щоб вшанувати пам'ять наших героїв. Серед відвідувачів цієї експозиції був і киянин Олег, який зазначив, що виставка "дійсно вражає".

Дивишся на всі обличчя і вчергове думаєш: наскільки жахливо все це. Читаєш деякі біографії і розумієш, що це люди, які могли розбудовувати Україну далі, з вищою освітою фахівці різного профілю,

– сказав він.

Чоловік також відзначив, що йому "дуже шкода всіх цих загиблих людей", зокрема, військових з "Азову", які героїчно обороняли Маріуполь. Хоча він сказав, що вони стали "частиною війни, яка мала відгук у всьому світі".

"На жаль, це все закінчилося трагічно (окупація росіянами Маріуполя і взяття в полон азовців – 24 Канал), але я вважаю, що ми все це повернемо назад. І всі ці люди, які загинули, вони будуть увіковічені у Маріуполі на монументі", – запевнив киянин.

Серед відвідувачок експозиції була також і дівчина Валерія, яка принесла квіти до портрета свого хлопця Ярослава Довгого "Тесла", що загинув у травні 2023 року.

Він загинув на Бахмутському напрямку, виконуючи бойове завдання, як і більшість хлопців. Пішли воювати з початку повномасштабного вторгнення,

– наголосила вона.

Загиблий герой служив у 3 окремій штурмовій бригаді. Про втрату свого хлопця дівчина дізналася від його побратима.



Загиблий герой Ярослав Довгий "Тесла" / Фото 24 Каналу

Щодо виставки Валерія відзначила, що вона прекрасна і є потрібною наразі для нашого суспільства.

"Це дуже добре, що організовують такі виставки, щоб люди знали своїх героїв, тих, хто за них загинув", – розповіла дівчина.

Ще один відвідувач цієї експозиції був киянин Богдан. Він відзначив, що після цієї виставки він відчув "нестерпний біль" через кількість загиблих військових.

Загалом така виставка наразі потрібна, тому що стільки людей гине за свободу нашої держави. Сам прийшов подивитися, шкода, звичайно, що стільки хлопців помирає,

– сказав він.

Варто зазначити, що в громадській організації "Серця нАЗОВні" зазначили, що ця виставка триватиме до 29 вересня. Тому кожен все ще може прийти подивитися та почитати історії тих, хто героїчно загинув у війні проти агресора за свободу нашої держави.