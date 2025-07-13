В "Азові" пропонують оголосити 28 липня Днем пам’яті закатованих полонених

У "Азові" пропонують зробити 28 липня символічною датою для вшанування закатованих у російському полоні українських військових і цивільних. Таким чином хочуть нагадати світу про воєнні злочини Росії та нелюдські катування полонених.

Про це розповів заступник командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Святослав Паламар, передає 24 Канал.

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"Азов" звернувся до влади

У "Азові" пропонують на державному рівні встановити окрему дату для вшанування пам’яті захисників і захисниць України, а також цивільних осіб, які були закатовані або страчені у російському полоні.

Символічною датою пропонують зробити саме 28 липня – день, коли три роки тому російські війська завдали варварського удару по українських військовополонених в Оленівській колонії.

Святослав Паламар нагадав, що в Україні вже багато зроблено для вшанування загиблих героїв, проте питання пам’яті тих, хто загинув або зазнав катувань у полоні, досі залишається фактично поза увагою суспільства.

Ми маємо зафіксувати в національній пам’яті шану до цих людей. Маємо встановити символічний фундамент, знакову дату – 28 липня. В цей день ми маємо нагадувати світу про жорстокість, нелюдську поведінку нашого ворога – Росії. Ворога, який нехтує правилами ведення війни та міжнародним правом,

– наголосив Паламар.

Він додав, що за останніми даними ООН, понад 90% українських військовополонених, що перебували у російських тюрмах, зазнавали тортур. Реальна цифра, за його словами, ймовірно, ще вища, адже катування у російському полоні – це не поодинокі випадки, а системна і цілеспрямована державна політика Росії.

Паламар підкреслив, що встановлення такого дня пам’яті є моральним обов’язком і звернувся до президента України та Верховної Ради із проханням підтримати цю ініціативу. Він упевнений: саме вшанування пам’яті полеглих і закатованих у полоні має стати ще одним важливим кроком у боротьбі за правду, справедливість і людяність у часи війни.