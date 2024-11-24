Зло з Москви мусить бути покаране, – Буданов і Малюк вшанували памʼять жертв Голодомору

В Україні 23 листопада у четверту суботу місяця, вшановують пам'ять жертв голодоморів. До акції також приєдналися й начальник ГУР МО Кирило Буданов та глава СБУ Василь Малюк.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кирила Буданова у його телеграм-каналі.

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Що сказав Буданов про День пам'яті жертв голодоморів

Начальник ГУР МО виклав фотографії, де він разом із Василем Малюком вшанував пам'ять загиблих українців від акту геноциду, який провела радянська влада.

Обидва генерали поклали квіти до пам'ятника дівчинки "Гірка пам'ять дитинства", яка нагадує про трагічну долю найвразливішої категорії жертв Голодомору – дітей. Цей пам'ятник розташований на території Національного музею Голодомору-геноциду у Києві.

Вшановуємо пам'ять жертв Голодомору – геноциду українського народу. Зло з Москви мусить бути покаране!

– написав Буданов.

Буданов і Малюк вшановують пам'ять жертв Голодомору у Києві / Фото з телеграм-каналу Кирила Буданова

Також Буданов разом з Малюком помолилися у пам'ять про жертв голодоморів в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. На заході вшанування пам'яті був також присутній і настоятель ПЦУ Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, по різних містах України також відбулися заходи присвячені пам'яті жертвам голодоморів. Люди збиралися, щоб помолитися та віддати шану тим, кого вбила голодом радянська влада.

Окрім того, міністра внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ, що стосуються Голодомору. Міністерство також сформувало електронну мапу, де доступні всі ці документи та фотокопії справ.