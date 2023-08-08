В Україні пропонують ввести ще одне державне свято – День подяки

В Україні пропонують ввести нове свято – День подяки. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.

Автор законопроєкту №9574 – нардеп від партії "Слуга народу" Георгій Мазураш. На його думку, нове свято має підняти подяку на загальнонаціональний рівень.

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В Україні хочуть ввести свято Дня подяки

Як зазначив Мазураш, свято має "підняти подяку на загальнонаціональний рівень, коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити".

Відповідний законопроєкт зареєстрували 7 серпня цього року. Сам же День подяки пропонують зробити 22 жовтня.

На думку спеціалістів, свято може стати новим символом єдності та взаємодопомоги між українцями та зміцнити патріотичні почуття населення.

Рада змінила дати святкування Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць

Нагадаємо, що нещодавно депутати підтримали перенесення дати низки свят. Зокрема, Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць. Мета – відмова від російської спадщини.

Так, дату святкування Різдва перенесли на 25 грудня. День Української Державності – з 28 на 15 липня, коли вшановують пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

Окрім того, День захисників і захисниць буде не 14, а 1 жовтня.

Загалом "за" проголосував 241 народний депутат. "Проти" виступили лише 2, а ще 65 – не голосували.

До речі, 28 червня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт щодо зміни дати цих 3 свят. Український лідер визначив його, як невідкладний.