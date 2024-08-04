F-16 в Україні, ми забезпечили це: промова Зеленського до Дня Повітряних сил

У неділю, 4 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил. З нагоди цього свята президент Володимир Зеленський виступив з промовою.

Зеленський вказав, що цього дня наша держава вшановує силу та майстерність людей, завдяки яким небо України залишається українським. Також гарант згадав довгоочікувану передачу літаків F-16. Що ще говорив президент у виступі, передає 24 Канал.

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Промова до Дня Повітряних сил

Володимир Зеленський під час виступу наголосив, що ворог не домінує, і не буде домінувати в небі України. Так було з перших днів цієї війни – і так буде завжди.

Російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього не допустили. І це справжній героїзм, коли нашим воїнам Повітряних сил довелось протистояти більшому повітряному флоту Росії. І Україна змогла. Змогла досягти своїх цілей, змогла захищатись, змогла знищувати окупанта,

– вказав Зеленський.

За майже два з половиною роки війни Повітряні сили здійснили 22 тисячі бойових вильотів, і продовжують нарощувати силу авіації. Зеленський наголосив, що тепер Україна має, зокрема, сучасні та дійсно ефективні системи ППО. Однак їх ще не достатньо, щоб закрити від російських ракет і дронів дійсно все небо.

"Але сьогодні український повітряний щит вже один із найсильніших в Європі. Українці довели, що можуть збивати навіть ті російські ракети, зокрема балістичні, про які довго говорили, що вони нібито недосяжні для захисників неба", – сказав президент.

Український президент вказав, що зараз настає новий етап у розвитку Повітряних сил. Зокрема, багато було зроблено, аби Україна перейшла на західну бойову авіацію. Від самого початку війни були перемовини з партнерами щодо необхідності закрити небо від російських ракет і літаків.

Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших Сил оборони. Ми часто чули у відповідь слова "це неможливо". Але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі. F-16 в Україні,

– наголосив президент.

Зеленський заявив, що пишається пілотами, які якісно опановують F-16 і вже почали їх використовувати. Також він подякував команді та партнерами за цей результат. Окремо президент виділив Данію, Нідерланди та США. Володимир Зеленський побажав нашим Повітряним силам відчувати гордість українців і вказав, що їхні бойові результати наближають перемогу України.