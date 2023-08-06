Альо, це наші Повітряні Котяри, – маленька українка мило привітала ПС ЗСУ зі святом

У першу неділю серпня ми відзначаємо День Повітряних сил ЗСУ. Привітати з цим святом наших військових вирішила маленька українка.

Ролик із нею виклали в мережі. І він зворушує до глибини душі. Гарантуємо, таке привітання сподобається усім без винятку захисникам неба над Україною.

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Вітання Повітряним Котярам

Альо, це наші Повітряні Котяри? Привиди неба, нехай польоти тільки навчальні, а небо, тільки мирне. Мені, коротше, не страшно спати вночі. Бо ви у нас такі міцні. Зі святом! З Днем Повітряних сил!

– сказала дівчинка.

Маленька українка привітала Повітряні сили зі святом: дивіться відео

Ясна річ, що користувачі мережі замиловані цим дівчам. Маленьку українку буквально засипали коментарями, висловлюючи захват. Ось лише кілька реакцій на миле привітання крихітки:

Як я люблю цю крихітку. Мій чоловік-ЗСУнчик теж її обожнює;

Ну краще ніхто не привітає;

Дякую тобі маленька за привітання! Заради таких крихіток тільки до кінця, тільки до перемоги;

Матусю, обійміть і поцілуйте від нас вашу донечку. Хай над її голівкою буде завжди мирне небо завдяки нашим Повітряним Котярам.

До слова, один з Повітряних Котяр напередодні потішив користувачів мережі ефектним кадром. Його він зробив з кабіни, пролітаючи над тимчасово окупованим півостровом Крим. На фото можна побачити, як під пілотом Karaya простягається неосяжне Чорне море.

Президент теж привітав Повітряні сили ЗСУ

Глава держави 6 серпня не лише привітав Повітряні сили ЗСУ зі святом. У нього також була можливість краще ознайомитися з озброєнням, яке оберігає нас від ворога.

Володимир Зеленський не лише сидів за штурвалом одного з літаків Повітряних сил ЗСУ. Він ще й випробував симулятор F-16. Глава держави мав нагоду "влучити" у віртуальну ціль – літак Ту-95. Підозрюємо, що кожен українець зараз хотів би побувати на його місці.