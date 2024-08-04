За 2,5 роки знищено понад 8000 цілей ворога, – Олещук привітав Повітряні сили зі святом

В Україні 4 серпня відзначають День Повітряних Сил. Командувач Микола Олещук привітав військових з цим професійним святом.

Генерал розповів про здобутки наших військових у небі за 2 з половиною роки повномасштабної війни проти російської агресії. Олещук також подякував нашим захисникам за роботу задля майбутнього України.

Цікаво Росіяни вночі атакували ракетами та "Шахедами": скільки цілей вдалося збити

Що сказав Олещук у привітанні до Дня Повітряних Сил

Микола Олещук зазначив, що рік тому він звертався до командувачів повітряних сил країн НАТО з гаслом "Перемога на землі – кується в небі!". Тоді генерал закликав колег створити міцну авіаційну коаліцію.

Командувач Повітряних сил розповів, що про закрите небо над Україною і про необхідність посилення української протиповітряної оборони наше військово-політичне командування говорило з партнерами ще напередодні повномасштабного вторгнення, адже усі розуміли, наскільки важливо тримати небо чистим.

Тому наші військові здійснили чимало підготовчих заходів, щоб витримати удар і дати гідну відсіч повітряному нападу противника.

Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б'є ударними безпілотниками. Повітряні Сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі,

– розповів генерал.

Які здобутки наших захисників неба за два з половиною роки війни

Олещук зауважив, що за два з половиною роки Повітряні сили знищили понад 8 000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти за час великої війни здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

"Усе це стало можливим і завдяки потужній підтримці наших західних партнерів. Дякую їм за свідому позицію у захисті миру й демократії, наших людей!" – наголосив командувач Повітряних сил.

Він також сказав, що якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість.

У період широкомасштабного вторгнення за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4 475 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25, на жаль, посмертно,

– зазначив Олещук.

Генерал привітав усіх військовослужбовців та ветеранів Повітряних сил із 20 річницею, а також подякував усім, хто докладає максимум зусиль для нашої перемоги.

"Дякую партнерам, волонтерам, громадянському суспільству, всім, хто допомагає ставати нам сильнішими у боротьбі за мир і свободу для нашої України!" – підсумував командувач Повітряних Сил ЗСУ.