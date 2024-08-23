У самому серці окупованих Олешок: захисники встановили прапор України на лівобережжі Херсонщини

До Дня Державного прапора наші військові зробили символічний, втім, надзвичайно важливий крок. Зокрема, за допомогою дрона встановили синьо-жовтий стяг в самому серці окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщини.

Український прапор замайорів в тимчасово окупованих Олешках завдяки бійцям 124 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Захисники оприлюднили відео, передає 24 Канал.

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Прапор України в окупованих Олешках

Українські військовослужбовці зробили символічний, однак, надзвичайно важливий крок до Дня Державного прапора. За допомогою БпЛА бійці встановили синьо-жовтий стяг у самому серці окупованого міста на лівобережжі Херсонської області.

Це не лише символ нашої незламності та відваги, але й чіткий сигнал окупантам: Україна завжди повертається на свою землю. Наша боротьба триває, кожен такий крок дає надію українському народу та наближає нас до перемоги. Слава Україні!

– наголосили в 124 бригаді.

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Український прапор в самому серці окупованих Олешок: дивіться відео