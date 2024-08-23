Читачі 24 Каналу святкують День прапора на окупованих територіях

В Україні 23 серпня святкують День прапора. До цього також долучились і люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях.

Читачі 24 Каналу, які проживають на тимчасово окупованих територіях, показали, як святкують День Державного Прапора. Вони поділились фото із жовто-блакитним стягом.

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Свято на окупованих територіях

Невідомо, на якій саме частині окупованої території зроблені ці фото, проте сама наявність знімків говорить про те, що там чекають ЗСУ та повернення під контроль України.



Український прапор на окупованій території / Фото, надане 24 Каналу

Це своєрідний вияв протесту та демонстрація, що окупантам там не зовсім не раді.

На окупованих територіях відзначають День Прапора / Фото, надане 24 Каналу

Попри 10 років окупації у Донецьку залишилися люди, які пам'ятають про власне коріння. Так, 23 серпня на День Прапора у місті почали з'являтися синьо-жовті графіті.

Партизани прикрасили окуповане місто українськими прапорами. Кожен куточок Донецька святкує День Прапора.