Символ боротьби за свободу: як українські та іноземні політики вітають з Днем Прапора

В Україні 23 серпня відзначають День Державного Прапора. Багато українських та іноземних політиків приєдналися до привітань зі святом.

Для українців та всього світу наш прапор став символом свободи та нескореності духу. 24 канал зібрав привітання політиків з державним святом.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Наш Прапор знає весь світ! А від 24 лютого він став символом не лише України, а й символом свободи, нескореності духу та боротьби всього світу. Із синьо-жовтим виголошують промови, виступають на сценах і вдягаються у його кольори,

– заявив Стефанчук.

Він вірить, що настане день, коли наш прапор повернеться на всі українські території, включно з Кримом і Донбасом, і майорітиме над кожною будівлею.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

"Український прапор, як і українська душа, – багатогранний. Він не лише береже пам’ять про славетне минуле нашої держави, але й символізує героїзм сьогодення. Синій – колір чистого, мирного неба та жовтий – колір родючих пшеничних і житніх ланів. А разом з тим ці кольори стали уособленням хоробрості, відваги та незламності", – привітав Шмигаль.

За його словами, кольори прапору несуть в собі гордість за державу та її захисників, розраду та спокій для українських родин та надію для тих, хто злою волею втратив домівку. Надію, що український стяг знову замайорить над їхнім містом чи селом.

У Донецьку, Луганську, Херсоні, Мелітополі, Севастополі, Ялті. В кожному населеному пункті, де тимчасово оселився ворог. Допоки в наших серцях майорить прапор України, нас не зламати. З Днем державного прапора України!

– додав прем‘єр-міністр.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак

Єрмак назвав український прапор символом вільної людини, боротьби за свободу. Він заявив, що це уособлення єдності, честі та гідності. Синій і жовтий – кольори української душі. В ньому сила та сміливість.

"Наш український прапор майорітиме у кожному українському місті та селі. російський ворог хотів позбавити нас свободи. Раби бояться прапорів вільної держави. Але ворогів ми відправимо в їх ізольовану країну без майбутнього. А Україна та наші люди завжди будуть вільними", – привітав Єрмак.

Також він закликав усіх українців вивісити сьогодні прапор зі свого вікна або ж пов’язати на руку синьо-жовту стрічку.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Чубаров заявив, що незабаром Державний Прапор України знову майорітиме над усіма звільненими від російських окупантів українськими землями, включаючи Крим.

З Днем Державного Прапора України, дорогі співгромадяни!

– привітав він.

Міський голова Києва Віталій Кличко

Кличко назвав український прапор оберегом і нашою силою. За його словами, два роки тому на печерських пагорбах у столиці встановили найвищий флагшток та підійняли найбільший прапор України. Тепер прапор, що майорить над Києвом, видно з багатьох місць столиці. Він надихає, підтримує нашу рішучість та впевненість у перемозі над російськими варварами.

"З українським прапором наші захисники йдуть в бій і відважно б’ються з окупантами. Ми вистоїмо! Це – наша земля і наша держава. З Днем Державного Прапора! Слава Україні! Ми переможемо!" – привітав міський голова.

Кличко привітав українців зі святом: дивіться відео

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Сєнкевич опублікував відео, на якому підняв український прапор у зруйнованій окупантами будівлі.

Прапор, під яким ми відбудуємо Миколаїв і всю Україну! Зі святом, друзі!

– сказав мер.

Сєнкевич підняв український прапор у зруйнованій будівлі: дивіться відео

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов

"Прапор нашої звитяги і гордості підняли на Замковій горі. Все буде Україна! Дякуємо нашим незламним захисникам!" – заявив мер.



У Вінниці підняли прапор на Замковій горі / фото Сергій Моргунов

Міський голова Львова Андрій Садовий

У Львові урочисто підняли прапор України над Меморіалом пам’яті Героїв Небесної Сотні. Це зробив ветеран війни, кіборг Роман Максимець.

"Сьогодні Роман Максимець підіймав прапор. Він у 2016 році у Мар’їнці втратив дві ноги і руку, але з гордістю підіймав прапор, бо він – незламний. Сьогодні тут ви – рідні наших Героїв. І наш прапор сьогодні має зовсім іншу силу. Сьогодні Донецьк, Луганськ і вся Україна – це свята земля, тому що окроплена нашою українською кров’ю. Велика шана кожному воїну наших Збройних сил. Велика слава нашому українському прапору і нашій державі", – сказав Садовий.

У Львові урочисто підняли прапор України: дивіться відео

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Федоров пригадав, як 23 серпня 1991 року народні депутати внесли синьо-жовтий прапор у сесійну залу Верховної Ради. Наступного дня Україна проголосила незалежність.

Наші символи єднають нас сьогодні і назавжди. Кольори сміливості – синій і жовтий – виводять нас на боротьбу, на мітинги, на спільну жалобу і спільні перемоги. Підводять на вулиці до незнайомця чи незнайомки закордоном. Кидаються в очі всюди, як найрідніше поєднання. Наші кольори підіймаються високо й з почестями або малюються нишком на парканах окупованих вулиць – але кожного разу це гучні кольори, наші кольори,

– сказав міністр.

За його словами, під Державним прапором ми точно знаємо хто ми є і як багато нас. Федоров додав, що, поки всіма руками й серцями тримаємо синьо-жовтий прапор України – знищити нас неможливо.

Федоров привітав українців з Днем прапора: дивіться відео

Міністр оборони України Олексій Резніков

Сьогодні ми святкуємо День Державного Прапора. Блакитний – для моря і неба. Жовтий – для полів і сонця. Синьо-жовтий – для любові, миру, надії та свободи,

– привітав Резніков.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель

"До Дня Незалежності України висловлюю своє захоплення тими, хто безстрашно боронить суверенітет і незалежність України, принципи гуманізму і демократії. Європа на вашому боці", – заявив Боррель.

Жозеп Боррель привітав українців з Днем прапору: дивіться відео

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс

"З Днем Державного Прапора України! Велика Британія з гордістю підіймає український прапор у цей день та особливо у час, коли Україна б'ється за свій народ і свою державність", – привітала Сіммонс.



Мелінда Сіммонс з українським прапором / фото твіттер Мелінда Сіммонс

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