У країні-агресорці 12 червня відзначали день Росії. Традиційно це свято завершується запуском феєрверків. Але чомусь цьогоріч вирішили обійтися без них.

Як розповідають росЗМІ, у Москві вирішили без зайвого розголосу не запускати святкові феєрверки. Мешканці очікували, що о 22:00 будуть салюти, але не дочекалися, передає 24 Канал.

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Люди розчаровані

Місцевий кореспондент зауважив, що влада не інформувала, що збирається скасувати традиційний святковий салют. Тому мешканці Москви вийшли до Великого кам'яного мосту й оглядових майданчиків столиці. Але очікувало на них велике розчарування.

Але ні о 22:00, ні пізніше феєрверк так і не почався. Прямо зараз люди розчаровано розходяться,

– зазначив кореспондент.

Святковий феєрверк у Москві скасовували у 2020 і 2021 році. В першому випадку причиною була погана погода, а в другому – коронавірус. Утім, у 2022 році, коли Росія напала на Україну, салюти запускали.

Наразі залишається лише припускати, що стало причиною ухвалення такого рішення в Росії зараз. Можливо, не в останню чергу у Кремлі побоялися, що феєрверки нагадуватимуть москвичам звуки "бавовни", яка регулярно навідується до мешканців країни-агресорки.

Росії святковий феєрверк не допоможе. Особливо на фоні успіхів, які демонструють наші військові останніми днями.

ЗСУ звільнили 90 квадратних кілометрів

Деталями про успіх наступальних операцій поділилася заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, впродовж минулого тижня в Донецькому та Таврійському оперативних районах:

просування наших військ наступального угруповання простягнулося на 6,5 кілометра;

під контроль вдалося повернути 90 квадратних кілометрів територій;

вдалося звільнити 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Ганна Маляр також детальніше розповіла про успіхи на Бахмутському напрямку. За її словами, впродовж минулого тижня наші військові просунулися на 1,5 кілометра на лівому фланзі та на 3,5 – на правому. Загалом під контроль вдалося взяти 16 квадратних кілометрів території.