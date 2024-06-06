Жодного слова про підрив Каховської ГЕС: ООН відзначає день російської мови в річницю трагедії
Джерело:United Nations
Рівно рік тому російські загарбники підступно підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. ООН своєю чергою вирішило у цей день урочисто привітати та відзначити день російської мови.
У річницю підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня, в Організації об'єднаних націй відзначають день російської мови. Про це свідчить офіційний допис організації у соцмережі Х, пише 24 Канал.
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ООН відзначає день російської мови
Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН. Щорічно 6 червня ООН відзначає День російської мови,
– йдеться у повідомленні Організації об'єднаних націй.
Цікаво, що жодної згадки про злочин країни-агресорки, а саме – підрив Каховської ГЕС, ООН цього дня чому вирішило не оприлюднювати, попри страшну екологічну катастрофу та велику кількість постраждалих внаслідок трагедії.
День російської мови в ООН – що це та навіщо
Це свято, встановлене ЮНЕСКО у 2010 році, присвячене російській мові як одній із шести офіційних мов організації. Цього дня народився поет Алєксандр Пушкін, якого вважають "батьком" сучасної російської літературної мови.
Роки йдуть – нічого не змінюється
- Підрив Каховської ГЕС стався вночі 6 червня 2023 року й до обіду вже були затоплені близько десяти населених пунктів Херсонської області. Водночас на сторінці ООН у соцмережі Х з'явився допис про день російської мови.
- В організації згадали про катастрофу Каховської ГЕС, яку спричинила Росія, тільки після допису про російську мову. На головній сторінці ООН у соцмережах є тільки репост повідомлення української філії про Каховську ГЕС.
- ООН ретвітнула публікацію російських представників організації, у якій мовиться: "Цілі в галузі сталого розвитку – це загальний заклик до дій щодо викорінення злиднів, захисту планети та забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні".
- Ще того разу коментарях під дописом ООН про день російської мови чимало українців залишили гнівні коментарі. Зокрема, Організацію об'єднаних націй тоді звинуватили у цинізмі, а також публікують відео наслідки підриву Каховської ГЕС.
- Відбудова Каховської дамби важлива для поновлення економічної діяльності Херсонської області, зокрема роботи аграріїв. Окупанти фактично знищили систему зрошення. Якщо не відбудувати дамбу, відбудуться катастрофічні зміни в екології та у проживанні людей на цих територіях.