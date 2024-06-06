Жодного слова про підрив Каховської ГЕС: ООН відзначає день російської мови в річницю трагедії

Рівно рік тому російські загарбники підступно підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. ООН своєю чергою вирішило у цей день урочисто привітати та відзначити день російської мови.

У річницю підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня, в Організації об'єднаних націй відзначають день російської мови. Про це свідчить офіційний допис організації у соцмережі Х, пише 24 Канал.

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ООН відзначає день російської мови

Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН. Щорічно 6 червня ООН відзначає День російської мови,

– йдеться у повідомленні Організації об'єднаних націй.

Цікаво, що жодної згадки про злочин країни-агресорки, а саме – підрив Каховської ГЕС, ООН цього дня чому вирішило не оприлюднювати, попри страшну екологічну катастрофу та велику кількість постраждалих внаслідок трагедії.

День російської мови в ООН – що це та навіщо

Це свято, встановлене ЮНЕСКО у 2010 році, присвячене російській мові як одній із шести офіційних мов організації. Цього дня народився поет Алєксандр Пушкін, якого вважають "батьком" сучасної російської літературної мови.

Роки йдуть – нічого не змінюється