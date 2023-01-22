"Україна переможе у війні": військові та політики емоційно привітали з Днем Соборності

Сьогодні, 22 січня, український народ відзначає дуже важливе свято для нашої держави – День Соборності України. У цей день українці традиційно створюють "живий ланцюг", щоб показати неподільність країни.

Вже майже рік, як Україна разом з усім цивілізованим світом демонструє дивовижну консолідацію та єдність у протистоянні агресору. 24 Канал зібрав теплі привітання зі щирими побажаннями від українських захисників, посадовців та держустанов країни.

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Історія цього дня: що відомо про День Соборності України

22 січня 1918 року прийняли IV Універсал УЦР, який проголосив повну незалежність Української Народної Республіки. Вже у 1919 році цього ж дня був підписаний Акт Злуки ЗУНР та УНР.

Подія стала знаковою в історії боротьби України за незалежність. Хоч державі й не судилося у той час втримати свою суверенність, цей історичний момент подарував українцям віру у те, що вони можуть створити незалежну державу.

Відтепер воєдино зливаються віками відірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина та Угорська Україна) та Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися споконвічні мрії, якими жили та за які вмирали найкращі сини України. Відтепер є єдина незалежна Українська Народна Республіка,

– мовилося в Акті Злуки.

До слова, цікавим фактом є те, що "Передвступний договір" до Акту Злуки представники ЗУНР та УНР підписали 1 грудня 1918 року. Про цей цікавий факт розповіли в Укрзалізниці й додали, що сьогодні, як і понад століття тому, поїздами до України приїжджають світові політики, а вагони й вокзали досі слугують місцями міжнародних зустрічей та ухвалення важливих для перемоги рішень.

У 1990 році з нагоди 71 річниці проголошення Акту Злуки українці провели першу масштабну антирадянську акцію – утворили "живий ланцюг" від Львова до Києва. Це стало символічним кінцем СРСР і лише початком єднання українців.

Перший "живий ланцюг" в Україні / Фото Укрінформ

Офіційно День Соборності України закріпили як державне свято у 1999 році. Відтоді українці традиційно утворюють "живий ланцюг" як знак, що ми тримаємося разом.

"Живий ланцюг" з нагоди Дня Соборності України / Фото УНІАН

Зверніть увагу З Днем Соборності України 2023: картинки-привітання зі святом

"Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина": привітання президента України

Головне – не припиняти боротьбу. Тоді єдину, сильну і незалежну державу буде відновлено.

Втім, якщо не досягти справжньої єдності, – свободу буде втрачено. Президент України Володимир Зеленський 22 січня у своєму відеозверненні привітав непоборний український народ із Днем Соборності.

Глава держави наголосив, що війна неймовірно консолідувала суспільство. Тепер кожне місто, кожне селище, кожна вулиця – рідні, свої.

Відеозвернення президента України у День Соборності: дивіться відео

Соборність, за словами Володимира Зеленського, закладена в українцях у крові. Вона у творах видатних письменників, у музиці Леонтовича, Скорика, Івасюка.

Єдність закодована в орнаменті наших вишиванок та у петриківському розписі. Наш народ героїчно протистоїть спробам поневолення й Україна обов'язково переможе.

Моя Україна. Наша Україна. Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина,

– підсумував президент.

"Українці нездоланні, коли єдині": прем'єр-міністр України звернувся до українців

У 1919 році українцям вдалося об'єднати Українську Народну Республіку і Західноукраїнську Народну Республіку. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що станом на 2023 рік українці об'єднали весь цивілізований світ, щоб перемогти агресора, який вирішив захопити та знищити нашу державу.

Наша сила — незмірна, а можливості — безкрайні. Українці нездоланні, коли єдині. З Днем Соборності України,

– звернувся прем'єр.

До привітань долучилася й перша леді України

Саме соборність є метою нашої перемоги, за словами першої леді України Олени Зеленської. Україна хоробро бореться за можливість об'єднання рідних земель та сімей.

Соборність – це не лише про територіальну цілісність, якої нас хоче позбавити ворог. Соборність – це про нашу згуртованість, нашу спільність, наше вміння чинити опір, коли опираємося на своїх,

– написала Олена Зеленська.

Привітання від Збройних Сил України

24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна війна Росії проти України. Вже 333 день Збройні Сили країни виганяють загарбника з рідних земель.

Українські воїни, мабуть, найкраще знають наскільки важлива єдність та спільна злагоджена робота. Підрозділи ЗСУ 22 січня привітали українців зі знаковим святом.

Головнокомандувач Збройних Сил

Валерій Залужний лаконічно і влучно висловився цього дня, що "наша сила – в єдності". Головнокомандувач ЗСУ привітав українців та зазначив, що Україна соборна і неподільна навіки.

Військово-Морські Сили ЗСУ

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа звернувся до українського народу в День Соборності. Він наголосив, що Україна обов‘язково переможе у війні, адже за нами правда.

Соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення і майбутнє! Наш обов‘язок, як нації – підтримати й продовжити героїчні досягнення наших предків, які ми повинні зберегти для майбутніх поколінь, зберегти Незалежність і Соборність України,

– додав віцеадмірал.

Сили спеціальних операцій ЗСУ

Наймолодша і найсучасніша складова Збройних сил також долучилася до привітань. У пресслужбі Сил спеціальних операцій підкреслили, що соборна держава – та, де народ є її творцем і оборонцем.

Кожен громадянин має зрозуміти свою відповідальність та обов'язок перед країною. Адже без цього немає єдності, а без єдності – майбутнього і свободи.

У Соборності – суть нашого спротиву. Коли кожен відповідає за іншого і водночас за загальну справу, добробут, розвиток і, звісно, боротьбу,

– написали у ССО ЗСУ.

Сухопутні війська ЗСУ

Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк зауважив, що вороги століттями хотіли бачити наш народ поневоленим та покірним. Однак зараз, після сотень років боротьби, українці об'єднані, як ніколи.

Сили оборони, добровольці та волонтери нищать ворога по всій лінії фронту. Розбрат, що ворог намагався сіяти між нами століттями, – є лише ще одним поштовхом, що додає сил та мужності у спільній боротьбі,

– наголосив Олександр Павлюк.

Видатні постаті, що боролися за самобутність України / Фото Олександра Павлюка

"Усіх нас об’єднує бажання перемогти": Держприкордонслужба про День Соборності

Понад сто років тому українці об'єдналися в самостійну державу. Відтоді щороку цей день нагадує, що ми – єдині.

"Усіх нас об’єднує бажання перемогти", – зауважили у ДПСУ. Тільки разом українці зможуть об'єднати "живим ланцюгом" Черкаси й Мелітополь, Львів і Донецьк, Вінницю й Севастополь.

Звернення від Луганської ОВА

Весь світ побачив, що Україна – нація справжніх бійців та воїнів, які готові ціною життя захищати свій дім. З початком повномасштабної війни мільйони українців об'єдналися і спільно почали нищити ворога.

Кожен готовий допомогти один одному, аби зберегти власну свободу та свободу своєї країни та народу. Якщо ми не хочемо повторити болісний досвід наших предків і не втратити самобутність, потрібно забути всі суперечки та діяти злагоджено.

Ще нещодавно російське триколірне ганчір’я висіло в Ізюмі, Куп’янську, Лимані та Херсоні. Де ви тепер, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де? Впевнений, що настане день, коли ми піднімемо наш синьо-жовтий стяг над усією Луганщиною. Бо чужого нам не треба, а свого не віддамо,

– запевнив Гайдай.

Редакціяприєднується до привітань і бажає українському народу швидкого наближення найочікуванішого моменту – нашої спільної Перемоги над ворогом.