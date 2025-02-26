Цей день показав, що буде спротив, – Зеленський кримськотатарською пригадав події 26 лютого
- Володимир Зеленський звернувся до українців на честь Дня кримського спротиву російській окупації, наголошуючи на спротиві анексії Криму 26 лютого 11 років тому.
- Президент підкреслив важливість Кримської платформи та боротьбу за звільнення Криму, зазначивши, що територіальна цілісність України не є предметом компромісів.
- Зеленський висловив вдячність всім, хто підтримує боротьбу за чесність та суверенітет України.
Володимир Зеленський звернувся до українців на честь Дня кримського спротиву російській окупації. Український лідер наголосив, 11 років тому 26 лютого показало, що є та буде спротив анексії українського півострова.
Своє звернення президент також опублікував і кримськотатарською мовою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі.
До теми 11 років окупації: як Крим залишається територією спротиву
Що написав Зеленський про кримський спротив окупації Росією
Володимир Зеленський наголосив, що 26 лютого день хоробрості й чесності всіх, хто не заплющив очі на окупацію Росією нашого Криму.
Цими днями 11 років тому почалася російська агресія проти України – саме з незаконного, підлого захоплення Криму. Але день 26 лютого показав, що буде спротив – спротив Криму, спротив усієї України,
– написав президент.
Він зауважив, що цей день показав, що є та будуть люди, які не приймуть брехню й не здадуть свій дім.
"Наступні роки після окупації Криму принесли багато горя й цинізму. Багато хто у світі не хотів розуміти, що насправді відбувається. Але все ж нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу", – зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що Україна заснувала Кримську платформу, не дає Росії змоги "нормалізувати" окупацію, звільняє з полону кримських в'язнів та продовжує боротьбу за право на нормальне життя та гарантії безпеки й стійкого миру для всієї України.
Територіальна цілісність, суверенітет і безпека України не є та не будуть предметом будь-яких компромісів. День спротиву в нашому Криму – це день поваги до чесності, до України. І я дякую всім, хто підтримує!
– резюмував президент.
До слова, 26 лютого 2014 року майже 10 тисяч кримців вийшли на мирний мітинг під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Сімферополі. Цим мітингувальники висловили свою підтримку територіальній цілісності України та намагалися не допустити перевороту на півострові з боку росіян.