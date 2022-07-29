Що вовкулаки ССО носять за золотим поясом на емблемі

Вовкулака. Спочатку все було нормально, бо людей було мало, і спецура мовчки собі їздила, де треба, і творила, що хотіла.

Легенди спецури

Потім з'явилися стаціонарні блокпости, паролі і на день, і на ніч, фраза "який скотч цього місяця мотаємо?" і розуміння, що таке "бусоль". Тому Сили Спеціальних Операцій, проїжджаючи клапани і зарулюючи на бойові позиції, почали представлятися "інженерами".

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Цілком незрозуміло, як здорові дядьки в тактикулі, обвішані зброєю, що флібустьєри, могли проканувати за інженерів (я бачив в армії інженерів, вони реально оху*ти, як виглядають інакше), але факт залишається фактом.

Це прокатувало в принципі, поки якийсь допитливий мобілізований не поцікавився "а якщо ви інженер, то де ваші плоскогубці, хрестова викрутка і бухта полівки?". Спецназери почухали тактичні окуляри і погодилися, що х**ня виходить, плоскогубців немає. Вінтарі є, мультикам є, навіть карта боліт та БРка від комбата – а от плоскогубців немає.

Після цього ССО почали представлятися журналістами, але це швидко закінчилося. Інженерів в армії якось більше сприймають.

Термін "військові радники", яким спробував козирнути один капітан влітку 15-го в полі під Старогнатівкою, теж не прижився, бо піхота одразу почала питати порад з нагальних воєнних питань, на кшталт "як виграти війну", "скіко радникам платять атошних", ну і короночка пішла: "чи є життя після дембеля?". Фахівці сильно задумалися, коротш, з "радниками" теж не зрослося.

Довелося повернутися до "інженерів", возити з собою плоскогубці, викрутку хрестову, бухту полівки і про всяк випадок бусоль. Х*р його знає, навіщо інженерам бусоль, але без неї спецура ще менше була схожа на інженерні війська, ніж без плоскогубців.

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Характерники з викрутками

Потім була спроба проїхати на передок, представитися військовими капеланами, але тут вийшли справжні капелани і дали таких люлей, що ССО різко полюбило Господа нашого і навіть пообіцяло поставити свічку. Поставило, що характерно, потім кафе "Сепар" ледве загасили.

Так би й мучилися нещасні наші фахівці, якби якомусь талановитому командиру не спала на думку ідея: взагалі не представлятися. А щоб проїхати блок – просто піднімати руку на знак вітання. І все одразу пішло на лад, скрізь усіх пропускали, зустрічали з радістю, наливали каву, проводжали взагалі посміхаючись на весь рот. А особливо допитливим спецура, як і раніше, представляється то інженерами, то журналістами, то радниками, але ніколи капеланами.

Тому, якщо ви запитаєте, чому на беретному знаку ССО у вовкулаки такий шикарний золотий пояс, то знайте – за ним вовчара тягає плоскогубці, хрестову викрутку та бухту полівки. І, можливо, бусоль. Зі святом, шановні.

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