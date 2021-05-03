День свободи преси: як відрізнити журналіста від пропагандиста

3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси. З цієї нагоди 24 канал розповідає про ситуацію з журналістикою в Україні, нагадує про її проблеми та перспективи, а також називає основні загрози, що постали перед пресою.

Журналістом в України бути складно, чесним – і поготів

Через чесність і принциповість чимало колег втратили роботу і перспективи, а дехто – свободу, здоров'я та навіть життя.

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Втім, є й інший шлях

Він обіцяє чималі статки, гроші, а подекуди – навіть розкішні вілли в Іспанії та інших престижних місцинах, а ще чисельний автопарк, який доводиться записувати на стареньких батьків. За бажання та певних талантів можна стати навіть депутатом, можливо, навіть народним.

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Щоправда, у всього є своя ціна: потрібно називати "біле" – "чорним", "офшори" – "сліпим трастом", "корупцію" – "чеснотою", "війну" – "миром" чи "громадянським конфліктом", "олігарха" – "патріотом", "мародера" – "державником", "реформу" – "зрадою" тощо. Необхідно бути за потреби "зливним бачком" або "інформаційним кілером", тримати ніс за вітром, з ентузіазмом виконувати всі капризи господарів, бути готовим до різкої зміни курси та нових "ворогів" і "друзів"...

Звісно, з журналістикою це не має ніякого зв'язку

Проте, на жаль, далеко не всі це розуміють. Пересічний громадянин ще з минулого сторіччя навчений вірити тому, що кажуть у телевізорі чи написано в газеті. У наш час до цього додались інтернет і соцмережі.

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Людям, які нічого не знають ані про фактчекінг, ані про верифікацію джерел, дуже легко "продати" фейк та змусити повірити у найбільші нісенітниці. Саме так народжуються "розіп'яті хлопчики", "братські народи", "громадянські конфлікти" та інші вигадки у стилі Соловйова, Скабєєвої, Шарія, Піховшека чи Ганапольського. Ці історії зомбують людей і змінюють їх свідомість, вони зроблені колишніми журналістами, що стали пропагандистами – солдатами гібридної війни.

Чому канали Медведчука – не преса:

Вже понад 7 років Росія здійснює проти України відкриту воєнну агресію. За цей час було вбито понад 13 000 українців, мільйони наших співгромадян стали біженцями, окуповані Крим і частина Донбасу, завдано шалених збитків промисловості України та її екології. Мільйони громадян України наразі перебувають у заручниках – російські окупанти та їх проксі ставлять над ними соціальні досліди та інші незаконні експерименти.

Цей жах став можливим в тому числі й завдяки журналістам, які зрадили свою професію та стали пропагандистами

Тобто – солдатами гібридної війни. На відміну від лікарів, у журналістів нема свого аналог присяги Гіппократа. Втім, інколи від роботи журналіста може залежати куди більше, ніж від медиків, а зрада журналіста може завдати більшої шкоди.

Власне саме так слід оцінювати співробітників телеканалів з пулу Медведчука – 112 Україна, ZIK і NewsOne. Взимку 2021 року рішенням РНБО ці канали було вимкнуто з ефіру, а навесні – заблоковано трансляцію на Україну їх YouTube-версії. У лютому позбавлені медійних ресурсів пропагандисти вийшли на мітинги та намагались вдавати з себе журналістів та навіть говорили про утиски свободи слова. Втім, нічого спільного з журналістикою ці люди не мали, як не мали їх телеканали стосунку до вільної преси.

Так на сьомий рік війни українська влада зрозуміла різницю між журналістом і пропагандистом. Щоправда, щоб таке сталося, довелося її змінити. Бан каналів Медведчука повернув довіру до української влади, але також став і викликом, адже це лише початок – в державі працює ще чимало пропагандистів, які маскуються під журналістів, а насправді є агентами впливу Росії чи обслугою інтересів олігархів.

Журналістом в Україні нині працювати важко

Вони фактично не захищені від свавілля власників ЗМІ, їм годі сподіватися на підтримку профспілки, адже та, по суті, є радянським атавізмом, а її провід складається з лояльних до пропагандистів трутнів-менеджерів.Журналісти не отримують великої зарплатні й можуть лише мріяти про те, щоб у їх роботу не втручались.

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Втім, саме завдяки журналістам і вільній пресі в Україні нарешті почало формуватись громадянське суспільство і українці усвідомили себе як нація. Робота справжнього журналіста – важка, як і будь-яка справа, де треба думати, але це чесні гроші, а ще – шанс змінити життя країни на краще.