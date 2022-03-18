У День святого Патрика спікерка Палати представників США Пелосі зачитала вірш Боно про Україну

Щороку в Ірландії відзначають День святого Патрика. Відбуваються різні дійства, зокрема обід друзів Ірландії у Вашингтоні.

На ньому була присутня і спікерка Палати представників і одна з найвпливовіших демократів країни Ненсі Пелосі. Вона вирішила підтримати Україну, зачитавши вірш зі згадкою про сьогоднішню ситуацію.

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Пелосі зачитала вірш Боно про Україну

Так, вранці того дня Пелосі отримала вірш від співака рок-гурту U2 Боно. Його текст містив не лише ірландську міфологію, а й російсько-українську війну.

Я отримала це повідомлення сьогодні вранці від Боно,

– сказала Пелосі про соліста U2.

Пелосі зачитала вірш Боно, в якому згадувалося про вигнання змій Святим Патриком з Ірландії та про трагічну ситуацію в Україні, де Патриком є Зеленський.

Повний текст вірша:

"О, святий Патрік, він своїми молитвами вигнав змій,

але це ще не все, що потрібно,

тому що змія символізує

зло, яке підіймається

і ховається у вашому серці, коли воно розбивається

І зло піднялося, друзі мої

З темряви, що живе в деяких людях,

Але в смутку і страху

Ось коли можуть з'явитися святі,

Щоб знову вигнати тих старих змій

І вони борються за те, щоб ми були вільними

Від психа в цій людській родині.

Ірландський смуток і біль

– тепер Україна

І ім'я Святого Патріка тепер Зеленський".

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