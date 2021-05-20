Посли країн G7 і посольство США привітали українців з Днем вишиванки

Дипломати різних країн привітали українців з Днем вишиванки. Зокрема, свої привітання опублікувала у мережі група послів країн G7 та посольство США.

Українці з усього світу відзначають 20 травня День вишиванки. Дипломати надсилають Україні свої вітання з нагоди цього свята.

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Дипломати вітають Україну з Днем вишиванки

Посли країн G7 опублікували у твітері фото, на якому дипломати одяглися у вишиванки.

Група послів країн G7 щодо підтримки реформ бажає Україні хорошого Дня вишиванки,

– йдеться у повідомленні.

А посольство США в Україні опублікувало вітальне відео. Дипломати у вишиванках разом з рідними привітали українців зі святом.

Посольство США привітало з Днем вишиванки: дивіться відео

Також вітання пролунали й від посольства Канади, посла Великої Британії Мелінди Сіммонс, посла Японії Такаші Кураі.

Вітання посла Японії з Днем вишиванки: дивіться відео

День вишиванки: коротко про свято