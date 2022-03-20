У день виступу Зеленського у Тель-Авіві зібрався великий мітинг на підтримку України

У Тель-Авіві 20 березня проходить великий мітинг в підтримку України. Зауважимо, що муніципалітет Тель-Авіва проводив пряму трансляцію виступу Володимира Зеленського на великому екрані на центральній міській площі Габіма.

Президент України Володимир Зеленський 20 березня звернувся до влади та народу Ізраїлю. Глава держави розповів про війну, яку Росія розв'язала проти України, а також попросив про допомогу.

До теми Вам з цим жити – вибір за вами, – Зеленський звернувся до Ізраїлю

Український лідер наголосив, що зараз новий фюрер в обличчі Володимира Путіна намагається знищити український народ, як Гітлер під час Другої світової хотів знищити євреїв.

На центральній міській площі в підтримку України зібралося тисячі людей.

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